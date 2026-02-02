 
Общество

Всемирный день водно-болотных угодий отмечают 2 февраля

Сегодня, 2 февраля, отмечают Всемирный день водно-болотных угодий, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск».

Фото: музей-заповедник «Изборск»

«Весьма познавательным объектом памятника природы «Изборско-Мальская долина» является так называемое Сухое болото. Оно возникло на месте обмелевшего озера, простиравшегося от Изборска до Малов», - отмечают в музее.

Сухое болото характеризуется обилием редких видов флоры, таких, как: схенус ржавый, сверция многолетняя, сеслерия топяная, первоцвет мучнистый, камнеломка болотная.

Особого внимания заслуживают растения-хищники, например, росянка круглолистная. Она похожа на россыпь изумрудных монеток, лежащих на мшистой подушке болота. Её листья покрыты красными волосками, на концах которых выделяются капли липкой жидкости, богатой сахарами и ферментами. Насекомое приземляется и мгновенно оказывается в клейкой ловушке. Лист медленно сворачивается, словно пытаясь обнять жертву, и начинается процесс переваривания.

Жирянка обыкновенная работает по принципу «липкой бумаги». Её светло-зелёные листья кажутся мягкими и безобидными, но на самом деле – это живая «клейкая лента», покрытая тысячами крошечных железок. Одни выделяют сладкий нектар, манящий насекомых, другие – сразу запускают пищеварительные ферменты, как только добыча прилипает.

Водно-болотные угодья Изборска – территория, где ежедневно пересекаются жизни многочисленных видов растений и животных. Болота участвуют в круговороте воды, формируют климат, обеспечивают сохранение биологического разнообразия.

Для сохранения болот достаточно соблюдать несложные правила: не мусорить, не сливать химические отходы, не рвать и не поджигать растительность, уточнили в музее. 

