Бесплатную юридическую помощь окажут гражданам в Великих Луках 12 февраля

Специалисты государственного юридического бюро Псковской области окажут гражданам бесплатную юридическую помощь в Великих Луках 12 февраля с 11:00 до 15:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Приём будет проходить по адресу: город Великие Луки, проспект Гагарина, дом 6, кабинет 1А (зал заседаний администрации Великолукского муниципального округа).

Граждане должны иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность, СНИЛС и документ, подтверждающий право на получение бесплатной юридической помощи.

Предварительная запись осуществляется по телефонам: 8 (8112) 20-14-68; 8 (8112) 20-14-69; 8 (8112) 20-14-73.

Подробную информацию о категориях граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, случаях её оказания и перечне необходимых документов можно найти на официальной странице государственного казенного учреждения Псковской области «Государственное бюро юридической помощи и обеспечения деятельности мировых судей».

