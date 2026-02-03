Четверо спасенных медвежат из Бежаницкого округа продолжают расти и крепнуть

Четверо медвежат, привезенных из Бежаницкого округа в Центр спасения медвежат-сирот, уже освоились в новом месте и продолжают расти и крепнуть. Об этом сообщил центр в своей группе в соцсети «ВКонтакте».



Видео (от 29.01.2026): Центр спасения медвежат-сирот / «ВКонтакте»

Очередность медвежат в видеосюжете: Бузя, Богдан, Богатырь, Ангелочек

Специалисты из центра отметили, что сейчас маленькие хозяева леса весят около 1 800 – 2100 грамм. Это в 3 – 4 раза больше, чем на момент поступления. Аппетит у «медвежьего народа» тоже не отстает. Если в первые дни медвежата еле-еле съедали по 15 – 20 миллилитров молочной смеси, то сейчас, бывает, что и 100 – 120 миллилитров им мало.

Вместе с ростом медвежат увеличивается и интервал между кормлениями, отметили в центре. В первые две недели он составлял около 1,5 часа от кормления до кормления: порядка 40 минут уходило на все процедуры и само кормление, и где-то около часа детеныши спали. Сейчас на кормление и гигиенические процедуры уходит около часа, а спят медвежата по 1,5-2 часа.

Теперь малышей можно узнать по именам. Специалисты центра назвали трех мальчиков Богдан, Богатырь и Ангелочек, а хитрую и боевую девочку Бузя.

«Лучше всех, то есть спокойнее всех, ест Ангелочек – он моментально присасывается к соске и пьет молоко, пока не уснет на месте. Бузя во время трапезы зачастую такая же прилежная, как и Ангелочек. Но иногда она "надевает маску" Богдана, который каждое кормление сначала всю душу вынесет своими капризами и "изворачиванием", и, когда ты уже обессилен, "искорябан" острейшими коготками и отчаялся, что малыш не поел, этот будущий хозяин леса наконец-то присасывается к соске, и наступает тишина и спокойствие – их величество таки согласилось поесть. Богатырь поспокойнее Богдана, но тоже первые несколько минут не дает нам расслабиться. Но все эти капризы нисколечко не мешают медвежатам расти как на дрожжах!» – поделились в центре.

В помощь малышам также открыт сбор средств в официальном сообществе Центра спасения медвежат-сирот.

Напомним, в январе, четырех медвежат 7-10 дней от роду привезли из Бежаницкого округа. Люди, проезжая по лесной дороге рядом с границей крупного населенного пункта, сами того не ожидая, спугнули медведицу с берлоги. Они оперативно связались с государственным инспектором, и малышей быстро забрали из пристанища и поместили в теплое место.