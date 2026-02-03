«Хотите сберечь ребенка?»: Наталия Соколова призвала ограничивать нахождение детей в соцсетях

Ограничения гаджетов и интернета допустимы для обеспечения безопасности детей. Такое мнение озвучила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Ради того, чтобы наши дети, как минимум, доросли до взрослого возраста, мы можем пойти на ограничения. И это будет правильно. Если мы рассматриваем интернет только как развлекательный инструмент, то мы очень сильно ошибаемся. Если мы рассматриваем его как образовательно-коммуникативный инструмент, то должны быть ограничения по времени, которые в разные возрастные этапы позволяют ему (ребенку - ред.) насладиться получаемой информацией. Приведу пример Китая, который мне показался симпатичным. До 16 лет детям запрещено играть в онлайн-игры с 22:00 до 6:00. Ночью они должны спать. По такому пути пошли многие страны. Везде вводятся ограничения, а не запреты. Мы же хотим видеть ребенка здоровым», – сказала Наталия Соколова.

Она подчеркнула, что зависимость детей от смартфонов негативно влияет и на физическое и эмоциональное состояние.

«Использование телефона – это нарушения осанки, нестабильная психика, ребенок не умеет отдыхать и расслабляться, спать они не могут. Со взрослыми мы тоже разговаривали, что и у нас случаются нервные тики, когда мы забываем телефон. Я тоже постоянно дергаюсь без телефона, но это же ненормально. Есть рабочий процесс, есть дозволительное время для этого. Есть те взрослые, которые говорят, что их ребенок только час в сутки использует интернет и телефон. "Если ему что-то надо, то мы лезем в энциклопедии, что-то вместе смотрим в интернете, но игры только час в день". А иногда мы видим, что малыши сидят в телефонах постоянно. Вопрос, уважаемые родители, к вам: хотите сберечь ребенка? Тогда ограничьте его нахождение в социальных сетях и, главное, знайте, что он там смотрит, с кем знакомиться и во что играет», – призвала Наталия Соколова.