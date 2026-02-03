 
Общество

Центр цифрового воспитания и ИТ-трек для ветеранов появятся в Псковской области

0

В рамках стратегического партнерства правительства Псковской области и Сбербанка в регионе планируется запуск двух новых социально значимых проектов в сфере цифровых технологий. Об этом шла речь на встрече губернатора Михаила Ведерникова и председателя Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрия Суховерхова. Об этом губернатор сообщил в своем канале в мессенджере Max.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Первым проектом станет специализированный образовательный трек «Герои земли Псковской. ИТ», направленный на получение ветеранами специальной военной операции востребованных компетенций в сфере информационных технологий.

Второй инициативой станет создание Центра цифрового воспитания. Его цель — формирования культуры осознанного использования искусственного интеллекта и профилактики цифровой зависимости у граждан. Ранее президент России призвал не только развивать современные технологии, но и формировать культуру их применения.

«Уверен, что это будет выгодно и интересно банку, что разработанные регионом предложения будут полезными для жителей области и интересны компании. Тем более, что в IT-сфере вы — в числе лидеров в стране», — подчеркнул Михаил Ведерников.

По итогам обсуждения всех вопросов Дмитрий Суховерхов выразил готовность на продолжение сотрудничества и дальнейшее активное участие Сбербанка в проектах, которые важны для региона. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026