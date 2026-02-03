Центр цифрового воспитания и ИТ-трек для ветеранов появятся в Псковской области

В рамках стратегического партнерства правительства Псковской области и Сбербанка в регионе планируется запуск двух новых социально значимых проектов в сфере цифровых технологий. Об этом шла речь на встрече губернатора Михаила Ведерникова и председателя Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрия Суховерхова. Об этом губернатор сообщил в своем канале в мессенджере Max.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Первым проектом станет специализированный образовательный трек «Герои земли Псковской. ИТ», направленный на получение ветеранами специальной военной операции востребованных компетенций в сфере информационных технологий.

Второй инициативой станет создание Центра цифрового воспитания. Его цель — формирования культуры осознанного использования искусственного интеллекта и профилактики цифровой зависимости у граждан. Ранее президент России призвал не только развивать современные технологии, но и формировать культуру их применения.

«Уверен, что это будет выгодно и интересно банку, что разработанные регионом предложения будут полезными для жителей области и интересны компании. Тем более, что в IT-сфере вы — в числе лидеров в стране», — подчеркнул Михаил Ведерников.

По итогам обсуждения всех вопросов Дмитрий Суховерхов выразил готовность на продолжение сотрудничества и дальнейшее активное участие Сбербанка в проектах, которые важны для региона.