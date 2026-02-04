Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявили в России

Завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в РФ. Заболевшая прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах, сообщили в пресс-службе Роспотребналзора.

Изображение с сайта freepik.com

Заболевшая прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах. Во время отпуска отмечала укусы комаров и не пользовалась репеллентами. После возвращения в страну она была госпитализирована. Положительный результат на наличие вируса чикунгунья был получен с помощью отечественных высокочувствительных тест‑систем Роспотребнадзора. Специалисты ведомства оперативно организовали все необходимые противоэпидемические мероприятия.

В ведомстве подчеркнули, что риск распространения инфекции на территории страны минимален, поскольку лихорадка чикунгунья передается через укусы инфицированных комаров, а не напрямую от человека к человеку.

Гражданам, направляющимся в эндемичные районы, рекомендуют защищаться от укусов насекомых: пользоваться репеллентами, устанавливать противомоскитные сетки на окнах и дверях, применять надкроватные пологи и носить одежду, прикрывающую кожу.