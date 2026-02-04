В Пскове стартовал муниципальный этап конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года»

В Пскове дан старт муниципальному этапу престижных профессиональных конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: Администрация города Пскова

Традиционные состязания ежегодно организуются Министерством просвещения Российской Федерации. В 2026 году на участие в конкурсах подали заявки 22 учителя и 23 воспитателя из городских образовательных учреждений.

«Пусть эти дни станут для вас не испытанием на прочность, а настоящим праздником профессионального признания. Делитесь своими самыми смелыми находками, демонстрируйте свой уникальный почерк, получайте удовольствие от общения с лучшими из лучших!», – сказал в напутствие Глава города Пскова Борис Елкин в своих социальных сетях.