Для жителей Псковской области стартует регистрация в проект «Флагманы образования»

Проект «Флагманы образования», реализуемый президентской платформой «Россия – страна возможностей», объявил о начале предварительной регистрации на участие в сезоне 2026 года для жителей Псковской области. Присоединиться могут педагоги, управленцы, студенты и учащиеся 9-11 классов, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

На этапе предварительной регистрации участники получат доступ к цифровой экосистеме проекта, включающей такие сервисы, как «Библиотека контента» и «Каталог возможностей».

«Библиотека контента» предлагает образовательные курсы от ведущих экспертов, методические разработки и аналитику. Раздел помогает педагогам, управленцам и студентам освоить новые подходы, найти вдохновение и развиваться в таких направлениях, как государственная политика, проектная деятельность, командообразование и наставничество.

«Каталог возможностей» представляет собой персональный гид, содержащий информацию о конкурсах, грантах, стажировках и образовательных программах. Например, в нём доступен образовательный курс по медиа, который обучает педагогов новым медиатехнологиям для взаимодействия с аудиторией.

«Участие в проекте «Флагманы образования» дает возможность не только продемонстрировать свои компетенции, но и получить новые полезные навыки от ведущих экспертов, изучить лучшие практики и наметить вектор дальнейшего развития. Новый сезон мы решили начать с предварительной регистрации, чтобы познакомить участников с цифровой экосистемой проекта. Это позволит каждому участнику из Псковской области выстроить индивидуальную траекторию развития – от оценки сильных сторон до поиска новых возможностей для самореализации», - прокомментировал руководитель проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Артем Миронов.

Предварительная регистрация позволит участникам из Псковской области выстроить индивидуальную траекторию развития.

Псковичи могут подать заявку на предварительную регистрацию на официальном сайте проекта. Информация о начале регистрации в конкурсные треки появится позже.

Проект реализуют в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» при поддержке Росмолодёжи.