В Псковской области в прошлом году почти 57 тысяч человек освоили навыки первой помощи

Навыкам оказания первой помощи в Псковской области в прошлом году обучились почти 57 тысяч человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Обучение жителей региона навыкам оказания первой помощи продолжается. Работа ведется по поручению президента России Владимира Путина и охватывает граждан разного возраста и всевозможных сфер деятельности.

В прошлом году также провели более 2,3 тысячи просветительских тематических мероприятий, в которых приняли участие порядка 77 тысяч человек.

С целью развития качественных навыков оказания первой помощи в Псковской области при поддержке правительства региона закупили 35 тренажеров для отработки приемов сердечно-легочной реанимации и столько же тренажеров для отработки навыков удаления инородного тела из верхних дыхательных путей. Обучающий инвентарь распределили по муниципалитетам и активно используется на занятиях.

С основами оказания первой помощи в районах Псковской области граждан знакомят специально подготовленные инструкторы. Занятия проводятся на базе образовательных, культурных и спортивных учреждений.

В Пскове занятия организовали на площадке стадиона «Машиностроитель» (ул. Кузнецкая, 25) и Псковского городского молодежного центра (ул. Конная, 2). Запись на обучение проводится в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Получить справочную информацию можно по телефонам: 8 (112) 29-11-31, 29-11-29.

Добавим, что навыкам оказания первой помощи в Псковской области также обучают в региональном отделении Российского Красного Креста, центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин», а также региональном Учебно-методическом центре по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.