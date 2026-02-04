Дмитрий Гладышев назначен директором филиала МТС в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, приоритетными задачами нового руководителя станут развитие телеком-инфраструктуры и цифровых сервисов в регионе, внедрение инновационных экосистемных продуктов, а также реализация проектов для жителей, бизнеса и органов власти.
Фото: МТС
В числе приоритетных задач нового руководителя – развитие решений на базе Big Data, облачных сервисов, видеоаналитики и систем видеонаблюдения, сервиса аналитики Геоэффект, а также внедрение и масштабирование решений на базе искусственного интеллекта для бизнеса и государственного сектора, включая сервисы интеллектуальной аналитики и автоматизации процессов. Важным направлением деятельности директора станут обеспечение связью малых населенных пунктов и федеральных трасс, увеличение доступа к инновационным продуктам МТС по всей области, а также участие в проектах по цифровизации региона.
Дмитрий Гладышев родился и вырос в Тамбове, окончил Тамбовский государственный университет, имеет два высших образования – геологическое и экономическое. В телеком-отрасли работает более 15 лет, большую часть этого времени занимается развитием корпоративного сегмента и цифровых решений для бизнеса. В МТС он пришёл в 2021 году на позицию руководителя B2B-направления, а затем исполнял обязанности директора филиала МТС в Тамбовской области.