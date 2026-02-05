 
Газификацию, автолавки и ремонт школы обсудил Александр Козловский с жителями Бежаниц

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в ходе рабочей поездки по районам региона посетил посёлок Бежаницы, где вместе с депутатом Псковского областного Собрания Игорем Дитрихом провёл встречу с активом округа. О ее итогах парламентарий рассказал в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram-канал

Основной темой диалога стало формирование «Народной программы» «Единой России»  — все поступающие от жителей инициативы будут рассмотрены на весеннем партийном форуме и, при поддержке, включены в документ для дальнейшего продвижения на федеральном и региональном уровнях.

В ходе диалога особое внимание уделили газификации многоквартирных домов — в приоритете находится дом №92А на улице Советской. Также поступили предложения о субсидировании автолавок, чтобы обеспечить жителей отдалённых населённых пунктов необходимыми товарами. Актуальной осталась тема модернизации тепловой инфраструктуры для стабильного отопления домов в зимний период. Также жители подняли вопрос о ремонте Ашевской средней школы.

 

На встрече также обсуждали вопросы ремонта очистных сооружений — нужны средства на изготовление проектно-сметной документации и сами работы, уточнил Александр Козловский. Также поговорили о ремонте Дома Философовых и затронули ряд других актуальных вопросов. 

