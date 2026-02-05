Минздрав утвердил девять схем лечения COVID-19 в амбулаторных условиях

Минздрав России утвердил девять вариантов лечения коронавирусной инфекции для пациентов, проходящих лечение в амбулаторных условиях. Об этом 5 февраля свидетельствуют данные клинических рекомендаций ведомства по лечению COVID-19.

Согласно документу, пациентам с легким и среднетяжелым течением заболевания, в том числе тем, кто относится к группе повышенного риска развития осложнений, рекомендуется назначать противовирусные препараты прямого действия. Уточняется, что лечение следует начинать в первые семь дней болезни или при подтверждении COVID-19.

В рекомендациях также говорится, что утвержденные схемы лечения предполагают различные комбинации противовирусных средств и препаратов для симптоматической терапии. В Минздраве добавили, что конкретную схему лечения выбирает врач, пишут «Известия».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в конце декабря заявила, что Россия готова к возможным эпидемиологическим угрозам, которые могут оказаться опаснее COVID-19. По ее словам, Россия прошла значительную подготовку во время пандемии COVID-19, поэтому в случае появления следующей эпидемии будут применяться менее строгие меры при большей эффективности.