 
Общество

Пенсионерку из Литвы оштрафовали за провоз 25 тысяч евро в Псковскую область

Мировой судья назначил штраф пенсионерке из Литвы, перевозившей в одежде крупную сумму денег, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Мировой судья судебного участка №18 Себежского района рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении гражданки Республики Литва, прибывшей на таможенный пост «Бурачки» Псковской таможни в качестве пассажира автобуса, которая в одежде скрыла от таможенного контроля денежные средства в размере 25 100 евро.

Как установлено судом и следует из материалов дела: при проведении таможенного контроля женщина пассажирскую таможенную декларацию не подавала, в ходе личного таможенного досмотра установили, что в предметах ее одежды находились денежные средства в виде банкнот достоинством 100 евро, т. е. перемещались способом, затрудняющим их обнаружение, и находились в месте, не предназначенном для хранения и транспортировки наличных денежных средств.

Постановлением мирового судьи женщину признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 16.1 КоАП РФ, и назначили наказание в виде штрафа в размере 587 105,3 рубля, без конфискации евро. 

При назначении наказания суд учитывал характер совершенного административного правонарушения и его последствия, личность и имущественное положение женщины, которая является пенсионером, наличие смягчающего обстоятельства, к которому суд отнес признание вины.

