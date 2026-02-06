Псковский омбудсмен подвел предварительные итоги работы в 2025 году

Рабочая встреча главного федерального инспектора в Псковской области Александра Хлопкова и уполномоченного по правам человека в регионе Дмитрия Шахова прошла в Пскове, сообщил Псковской Ленте Новостей омбудсмен.

Фото предоставлены Дмитрием Шаховым

В ходе беседы региональный омбудсмен проинформировал о предварительных итогах работы в 2025 году, особо отметив, что более 80% обращений поступили от участников СВО и членов их семей. В 2025 году внесено два заключения органам власти и организациям, осуществляющим публично значимые функции, о необходимости восстановления прав жителей области в социальной и спортивной сферах.

Несмотря на маленький штат аппарата уполномоченного по правам человека, активно и регулярно осуществляется взаимодействие с филиалом фонда «Защитники Отечества», в том числе проводятся личные приёмы граждан, оказывается бесплатная юридическая помощь. В необходимых случаях помощь членам семей участников СВО оказывают и в судебных процессах, уточнил Дмитрий Шахов.

В ходе встречи обсудили и другие актуальные вопросы общественно-политической жизни Псковской области, в том числе вызвавшие широкий общественный резонанс, а также планы совместной работы в 2026 году, направленные на повышение эффективности обеспечения и защиты прав граждан.

В завершение встречи главный федеральный инспектор поблагодарил Дмитрия Шахова за предоставляемую актуальную информацию о ситуации с соблюдением прав и свобод граждан, особенно по вопросам защиты военнослужащих – участников СВО и членов их семей, а также предложил внести предложения на 2026 год, которые целесообразно рассмотреть на заседаниях региональной контрольной группы при главном федеральном инспекторе в Псковской области.