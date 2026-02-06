 
Общество

Псковский омбудсмен подвел предварительные итоги работы в 2025 году

0

Рабочая встреча главного федерального инспектора в Псковской области Александра Хлопкова и уполномоченного по правам человека в регионе Дмитрия Шахова прошла в Пскове, сообщил Псковской Ленте Новостей омбудсмен.

Фото предоставлены Дмитрием Шаховым

В ходе беседы региональный омбудсмен проинформировал о предварительных итогах работы в 2025 году, особо отметив, что более 80% обращений поступили от участников СВО и членов их семей. В 2025 году внесено два заключения органам власти и организациям, осуществляющим публично значимые функции, о необходимости восстановления прав жителей области в социальной и спортивной сферах.

Несмотря на маленький штат аппарата уполномоченного по правам человека, активно и регулярно осуществляется взаимодействие с филиалом фонда «Защитники Отечества», в том числе проводятся личные приёмы граждан, оказывается бесплатная юридическая помощь. В необходимых случаях помощь членам семей участников СВО оказывают и в судебных процессах, уточнил Дмитрий Шахов.

В ходе встречи обсудили и другие актуальные вопросы общественно-политической жизни Псковской области, в том числе вызвавшие широкий общественный резонанс, а также планы совместной работы в 2026 году, направленные на повышение эффективности обеспечения и защиты прав граждан.

В завершение встречи главный федеральный инспектор поблагодарил Дмитрия Шахова за предоставляемую актуальную информацию о ситуации с соблюдением прав и свобод граждан, особенно по вопросам защиты военнослужащих – участников СВО и членов их семей, а также предложил внести предложения на 2026 год, которые целесообразно рассмотреть на заседаниях региональной контрольной группы при главном федеральном инспекторе в Псковской области.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Шахов Дмитрий Владимирович

Шахов Дмитрий Владимирович

Уполномоченный по правам человека в Псковской области.

Хлопков Александр Сергеевич

Хлопков Александр Сергеевич

Главный федеральный инспектор по Псковской области.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026