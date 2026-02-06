Псковичам предлагают подать заявку на международный фестиваль молодёжи в Екатеринбурге

Международный фестиваль молодёжи, реализуемый по нацпроекту «Молодёжь и дети», состоится с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Изображение: Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области

Фестиваль пройдёт под девизом «Следуй за мечтой. Вместе с Россией». Планируется, что он станет не только пространством для открытого международного диалога и объединения народов, но и витриной лучших российских проектов и практик.

Подать заявку на участие в волонтерской программе могут все желающие старше 16 лет на платформе Добро.рф до 31 марта.

Участие в фестивале – с 14 лет. Регистрация участников продлится до 30 апреля:

Участниками международного фестиваля молодёжи станут 10 000 молодых лидеров из 190 стран мира, 5 000 из которых – россияне и 5 000 – иностранные граждане.

Уже традиционно в фестивале примут участие 1000 подростков в возрасте от 14 до 17 лет: 500 из России и 500 из-за рубежа. Организаторами детской программы выступают Движение Первых и образовательный фонд «Талант и успех».

Участники фестиваля станут частью глобального международного сообщества проактивной молодёжи, сформированного Всемирным фестивалем молодёжи 2024 года в «Сириусе». Предполагается, что вместе они будут формировать образ будущего – многополярного мира, основанного на сотрудничестве и поиске баланса интересов.

Как рассказали в Центре молодежи и общественных инициатив, Псковская область ежегодно участвует в подобных молодежных мероприятиях и постоянно отправляет делегации. В 2024 году регион прислал 49 участников и 14 волонтеров. В 2025 году от Псковской области направили шесть участников и два волонтера.

На фестиваль приедут представители креативных индустрий, государственного управления, науки, образования, спорта, предпринимательства, медиа, цифровизации, IT и социального сектора. Участников ждут: культурная, спортивная, экскурсионная и детская программы.

В рамках содержательной программы пройдут мероприятия, где можно будет обменяться опытом, обсудить молодёжную политику, международное взаимодействие, науку, технологии и образование. На спортивном треке участники научатся работать в команде и примут участие в традиционных, фиджитал и киберспортивных соревнованиях.

Полезная программа расскажет о развитии социальной активности, добровольчества, наставничества и общественно значимых инициатив, укрепляющих гражданскую ответственность. Культурная программа включает творческие мероприятия, знакомящие с культурным наследием народов России.

В рамках экскурсионной программы молодёжь из разных стран познакомится с историей, природой и культурой России и Екатеринбурга.

Отдельным ярким событием станет выставка достижений России, демонстрирующая потенциал науки, промышленности, культуры и регионов страны.

Помогать в проведении фестиваля, управлять движением участников и гостей будет волонтёрский корпус из 2 000 человек. У кандидатов должны быть опыт добровольчества и общественной деятельности, знание иностранных языков, высокий уровень мотивации, коммуникабельность, а также умение работать в команде. Волонтёры будут помогать в 17 функциональных направлениях: от логистики и аккредитации до сопровождения делегаций и создания контента. После окончания основной программы добровольцы будут сопровождать иностранные делегации в рамках региональный программы в формате экспедиций.

В Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным, фестиваль должен стать объединяющим событием, наглядно демонстрирующим миру богатство, многообразие и уникальность традиций народов нашей страны, заключили в Центре молодежи и общественных инициатив.