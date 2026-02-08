Количество исследователей и разработчиков посчитали в Псковской области

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, на конец 2024 года в Псковской области составила 133 человека, из них доля исследователей – 76,7%, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

8 февраля отечественное научное сообщество отмечает профессиональный праздник – День российской науки. Он объединяет тех людей, которые стремятся к новым открытиям, чья научно-исследовательская деятельность меняет мир.

В 2024 году в Псковской области научными исследованиями и разработками занималось 13 организаций, в том числе семь организаций высшего образования, две научно-исследовательские организации, одна организация промышленности и три прочие.

В профессиональной структуре научных кадров области преобладают специалисты медицинских, сельскохозяйственных, общественных и гуманитарных наук – на их долю приходится 41,2% исследователей. Естественными науками заняты 29,4% исследователей, техническими – также 29,4%.

В Псковской области идет подготовка научных кадров – аспирантов. На конец 2024 года в аспирантуре обучался 181 человек. Прием в аспирантуру в 2024 году составил 42 человека, выпуск – 13 человек.

Важным результатом научно-исследовательской деятельности является выдача патентов на изобретения. По данным Роспатента, в 2024 году в Псковской области подано 25 патентных заявок на программы для электронных вычислительных машин, 23 – на полезные модели, 19 – на изобретения, четыре – на промышленные образцы. Новаторам выдано 24 патента на программы для ЭВМ, 18 – на полезные модели, 13 – на изобретения, четыре – на базы данных.

Затраты на научные исследования и разработки в 2024 году составили 298 млн рублей. В структуре затрат большую часть – 95,5% занимали внутренние затраты организаций на выполнение научных исследований.