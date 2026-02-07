Умер прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко

Скончался прапраправнук великого русского поэта Александра Пушкина Вячеслав Гуцко, сообщил Государственный музей имени Пушкина, с которым сотрудничал Гуцко. Ему было 87 лет.

Фото: Государственный музей имени Пушкина / Telegram

«Ушел из жизни Вячеслав Александрович Гуцко - прапраправнук Александра Сергеевича Пушкина», - написали в Telegram-канале музея.

Гуцко был представителем пятого поколения Пушкиных, уточнили в учреждении. Более 50 лет он проработал на заводе имени Лихачева, в конструкторском бюро транспортно-химического машиностроения. Многие годы был другом Музея имени Пушкина.