В России предложили использовать старые шины при производстве чугуна

Технологию использования старых автомобильных покрышек в процессе производства синтетического чугуна разработали ученые Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева. Метод заключается в измельчении отработанных шин до определенного размера и добавлении их в плавильную печь вместе с металлоломом. Разработка заменяет традиционные дорогостоящие материалы.

«Для получения синтетического чугуна используют стальной лом. Чтобы насытить сплав углеродом, применяют кокс или графит. Однако они дороги и дефицитны. Поэтому металлурги ищут доступные альтернативы. Предложенный вариант — отработавшие автомобильные шины. Они содержат до 60–70% углерода», — рассказал один из авторов изобретения Игорь Леушин.

В процессе производства, добавил он, покрышки предварительно очищают от текстильных элементов и стальной проволоки, измельчают на куски размером 5–50 см и загружают в печь, пишут «Известия». Плавку производят при температуре +1450°С. Эксперименты подтвердили, что полученный чугун не уступает по качеству материалу, полученному классическим способом.

