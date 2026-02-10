 
Мошенники придумали «секретные валентинки от Павла Дурова» для обмана

В преддверии Дня святого Валентина в Сети распространяется новая мошенническая схема, замаскированная под праздничную акцию. Злоумышленники публикуют в TikTok ролики о якобы «секретной валентинке от Павла Дурова», которая обещает подписку Telegram Premium или «звезды» в подарок партнеру.

Ссылки из видео ведут в Telegram, где через канал и бот пользователей просят «активировать валентинку» — пройти опрос и подписаться на десятки каналов и ботов.

Далее жертву перенаправляют на фишинговый сайт, имитирующий розыгрыш призов от известного маркетплейса. После «выигрыша» техники на сумму около 200 тысяч рублей предлагается обменять приз на деньги, ввести данные банковской карты и оплатить фиктивную «пошлину» — около 2 тысяч рублей. В результате пользователь теряет средства, а иногда и доступ к своему Telegram-аккаунту.

Как отметил основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров, только от прямых хищений в праздничных схемах пользователи ежегодно теряют десятки миллионов рублей, при этом реальный ущерб значительно выше и включает компрометацию цифровой идентичности и развитие преступной инфраструктуры.

Аналитики департамента Digital Risk Protection компании F6 предупреждают, что такие схемы несут риски списания средств, утечки банковских данных и массового наращивания аудитории мошеннических ресурсов для дальнейших атак, пишут «Известия».

В одной из кибербез-компаний также отмечают, что мошенники активно адаптируют подобные схемы к праздничной повестке.

«Вероятно, для открытия «валентинки» пользователей попросят авторизоваться на странице мессенджера, что позволяет злоумышленникам похищать аккаунты», — пояснил руководитель BI.ZONE Digital Risk Protection Дмитрий Кирюшкин.

