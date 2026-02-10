Приставы взыскали почти миллион с псковской медсестры, похитившей деньги из госбюджета

Судебные приставы добились полной компенсации от медсестры-мошенницы, которая годами начисляла своему фиктивно трудоустроенному сыну денежные средства из госбюджета, сообщили Псковской Ленты Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Старшая медсестра офтальмологического отделения Псковской областной больницы два года фиктивно трудоустраивала сына и начисляла ему неотработанные часы, похитив почти 438 тысяч рублей из госбюджета. Но на этом интрига не закончилась. Чтобы прикрыть следы, 52-летняя женщина заставляла коллег — медсестёр и санитарок — перечислять ей часть их зарплаты якобы за переработки, которых не было.
Суд признал женщину виновной в двух эпизодах мошенничества в крупном размере с использованием служебного положения и назначил ей условный срок — 2 года. Судья также вынес решение взыскать моральный вред в пользу больницы, а также арестовать квартиру и автомобиль до полного погашения долга.
В отделении судебных приставов города Пскова №1 на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с женщины порядка 975 тысяч рублей материального ущерба.
Должницу уведомили о том, что в отношении нее возбуждено исполнительное производство. Арест активов гражданки не привел к своевременному исполнению решения суда. Тогда судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на доходы неплательщицы, а также на ее денежные средства, находящиеся в банковских организациях. Кроме того, ей запретили осуществлять регистрационные действия с автомобилем и покидать границы Российской Федерации. Так как в установленный для добровольного исполнения срок финансовые обязательства исполнены не были, с должницы был взыскан исполнительский сбор на общую сумму более 68 тысяч рублей.
В результате проведенной работы компенсация в полном объеме была перечислена Псковской областной больнице. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.