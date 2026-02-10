Приставы взыскали почти миллион с псковской медсестры, похитившей деньги из госбюджета

Судебные приставы добились полной компенсации от медсестры-мошенницы, которая годами начисляла своему фиктивно трудоустроенному сыну денежные средства из госбюджета, сообщили Псковской Ленты Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Старшая медсестра офтальмологического отделения Псковской областной больницы два года фиктивно трудоустраивала сына и начисляла ему неотработанные часы, похитив почти 438 тысяч рублей из госбюджета. Но на этом интрига не закончилась. Чтобы прикрыть следы, 52-летняя женщина заставляла коллег — медсестёр и санитарок — перечислять ей часть их зарплаты якобы за переработки, которых не было.

«В общей сложности через этот теневой кассовый аппарат прошло ещё свыше полумиллиона рублей. По версии самой старшей медсестры, всё делалось «ради коллектива» — из-за нехватки персонала. Вот только ни один из сотрудников так и не подтвердил, что получал от неё хоть копейку "за чужие смены"», - поделились приставы.

Суд признал женщину виновной в двух эпизодах мошенничества в крупном размере с использованием служебного положения и назначил ей условный срок — 2 года. Судья также вынес решение взыскать моральный вред в пользу больницы, а также арестовать квартиру и автомобиль до полного погашения долга.

В отделении судебных приставов города Пскова №1 на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с женщины порядка 975 тысяч рублей материального ущерба.

Должницу уведомили о том, что в отношении нее возбуждено исполнительное производство. Арест активов гражданки не привел к своевременному исполнению решения суда. Тогда судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на доходы неплательщицы, а также на ее денежные средства, находящиеся в банковских организациях. Кроме того, ей запретили осуществлять регистрационные действия с автомобилем и покидать границы Российской Федерации. Так как в установленный для добровольного исполнения срок финансовые обязательства исполнены не были, с должницы был взыскан исполнительский сбор на общую сумму более 68 тысяч рублей.

В результате проведенной работы компенсация в полном объеме была перечислена Псковской областной больнице. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.