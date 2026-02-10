 
Общество

Облздрав: Все женские консультации региона укомплектованы специалистами

0

Кадровый дефицит в акушерстве и гинекологии не настолько существенный в Псковской области, так как все женские консультации укомплектованы специалистами. Об этом рассказала начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения региона Мария Савдонс в эфире радио ПЛН FM.

По словам гостьи студии, в последние два года значительно увеличилось количество целевых направлений по профилю «Акушерство и гинекология» в ординатуре, что обещает приток новых специалистов в ближайшие 2-3 года.

«Мы как министерство заинтересованы в том, чтобы к нам приходили новые специалисты, и уделяем внимание тем, кто уже работает, давая им возможности для повышения квалификации», — отметила Мария Савдонс. 

Она также подчеркнула важность поддержки молодых врачей: «Наши «целевики» получат выплаты при первичном трудоустройстве и служебное жильё. Обязательным условием является отработка три года на месте, куда они были направлены».

Начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения региона уверена, что «уходить потом не захочется, так как специалисты влюбляются в своё дело, видя глаза женщин и детей». 

