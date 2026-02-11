Замглавы администрации Пскова Алексей Несмашный может покинуть свой пост

Заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный может покинуть свой пост в связи с переездом в другой регион. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Редакция предполагает, что самая вероятная кандидатура ему на замену — Геннадий Иойлев, занимающий должность начальника управления образования администрации города Пскова.

Алексей Несмашный родился в 1992 году в Саратове. Получил высшее образовании в Саратовской государственной юридической академии, квалификация «политолог» (2014), в РАНХиГС при президенте РФ, квалификация «Преподавать-исследователь» (аспирантура, 2017).В 2015 году повышал квалификацию в УНЦ «Государственного строительства и подготовки управленческих кадров» МГУ имени М. В. Ломоносова».

В 2014-2017 годах работал специалистом по работе с молодежью в городском молодежном центре Саратова, в 2015-2017 годах — директором АНО «Центр развития гражданского общества». С января по ноябрь 2017 года являлся помощником депутата Госдумы. В 2019-2021 годах работал на управленческих должностях в коммерческих организациях. С октября 2021 года - советник руководителя аппарата администрации Псковской области. В конце 2021 года стал заместителем главы Пскова.

Напомним, у главы Пскова Бориса Елкина всего пять заместителей, кроме Алексея Несмашного, это Тамара Винт, Андрей Ульянов, Алексей Саенко и Виталий Сухинский.