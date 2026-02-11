 
Общество

Т2 сделала тариф «Хватит!» еще доступнее

Т2 делает тариф «Хватит!» с тройным безлимитом еще выгоднее и запускает специальное предложение для новых абонентов. Первые четыре месяца тариф будет доступен по сниженной цене – 300 рублей в месяц. По истечении периода абонентская плата автоматически перейдет на стоимость 390 руб./мес. с сохранением полного пакета услуг без каких-либо изменений. 

Фото: Т2

Высокая востребованность тарифа среди новых абонентов подтверждает то, что он максимально соответствует их запросам. В тариф входит тройной безлимит: мобильный интернет, звонки внутри сети Т2 и SMS по России доступны без ограничений. В «Хватит!» включены и все дифференциаторы Т2: многоуровневая платформа кибербезопасности SafeWall, перенос остатков, SOS‑пакет, гигабэк, обмен минут и гигабайтов, «Маркет Т2» и другие преимущества.

«"Хватит!" стал настоящим флагманом нашей тарифной линейки. И мы решили сделать первый шаг подключения к Т2 еще легче – снизить стоимость на первое время пользования этим тарифом. За четыре месяца абонент сможет оценить все преимущества "Хватит!" – от тройного безлимита до базовых сервисов безопасности. Клиент убедится, почему этот тариф стал фаворитом среди миллионов абонентов», - отметил директор по продукту и клиентскому опыту T2 Андрей Борзов.

Реклама: ООО Т2 Мобайл. Erid: 2SDnjdThomz   

