Т2 сделала тариф «Хватит!» еще доступнее

Т2 делает тариф «Хватит!» с тройным безлимитом еще выгоднее и запускает специальное предложение для новых абонентов. Первые четыре месяца тариф будет доступен по сниженной цене – 300 рублей в месяц. По истечении периода абонентская плата автоматически перейдет на стоимость 390 руб./мес. с сохранением полного пакета услуг без каких-либо изменений.
Фото: Т2
Высокая востребованность тарифа среди новых абонентов подтверждает то, что он максимально соответствует их запросам. В тариф входит тройной безлимит: мобильный интернет, звонки внутри сети Т2 и SMS по России доступны без ограничений. В «Хватит!» включены и все дифференциаторы Т2: многоуровневая платформа кибербезопасности SafeWall, перенос остатков, SOS‑пакет, гигабэк, обмен минут и гигабайтов, «Маркет Т2» и другие преимущества.
