Омбудсмены Санкт-Петербурга и Псковской области обсудили вопросы защиты прав граждан

В Санкт-Петербурге прошла рабочая встреча уполномоченного по правам человека города Санкт-Петербурга и уполномоченного по правам человека в Псковской области Светланы Агапитовой и Дмитрия Шахова, на которой были обсуждены вопросы совместной деятельности по защите прав граждан, особенно военнослужащих-участников СВО и членов их семей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фото: Дмитрий Шахов

Как отметила в начале беседы Светлана Агапитова, опыт коллеги из Пскова по рассмотрению обращений участников СВО и членов их семей достаточно внимательно изучается региональными омбудсменами и используется в практической деятельности. Учитывая, что жители Санкт-Петербурга проходят службу в воинских частях, дислоцируемых в Псковской области, то совместно с Дмитрием Шаховым приходится решать многочисленные вопросы как содействия поиску пропавших без вести военнослужащих, так и своевременной выплаты членам семей денежного довольствия, а детям социальных выплат, предусмотренных указом президента РФ № 1110 от 26 декабря 2024 года.

С другой стороны, многие псковские военнослужащие проходят лечение в военных госпиталях, расположенных в Санкт-Петербурге, и при возникновении вопросов с лечением или обжалованием решений ВВК, мы стараемся оказать содействие коллеге из Пскова. Региональные государственные правозащитники отметили положительную практику по такому взаимодействию за прошедший 2025 года, когда удалось помочь военнослужащим из Петербурга и Псковской области, а также членам их семей.

Особое внимание региональные уполномоченные по правам человека уделили практике применения нового регламента министерства обороны России о работе должностных лиц органов военного управления и Военно-социального центра министерства обороны Российской Федерации при получении обращений членов семей участников специальной военной операции, касающихся розыска пропавших без вести и поиска погибших военнослужащих, а также судебной практике по участию уполномоченных по правам человека в судебных процессах.

В завершении беседы Светлана Агапитова и Дмитрий Шахов обсудили вопрос и практическое применение проблемы подключения к Федеральной информационной системе уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (ФГИС УПЧ), а также обменялись опытом работы по подготовке ежегодных докладов уполномоченных по правам человека о соблюдении прав и свобод граждан за 2025 год.