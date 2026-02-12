Ресторан собаке друг?

Если в Северной столице dog-friendly заведения стали уже нормой и часто можно увидеть на дверях кафе или бара наклейку с надписью «Можно с собакой», то в Пскове общепит пока не так активно позиционирует себя «дружественными» к братьям меньшим, но многие заведения не запрещают зайти на обед или чашку кофе с питомцем. И в принципе большие-спокойные или маленькие-хорошенькие собаки совсем не мешают гостям. Хотя ситуации бывают разные.

Псковская Лента Новостей узнала у псковичей, насколько они дружелюбно настроены к животным в кафе и ресторанах, у рестораторов - готовы ли принимать у себя четвероногих гостей и какие преимущества и недостатки есть у этого модного тренда.

Больше ни ногой

Недавно в соцсети одного местного паба появился пост о том, что заведение в морозы приглашает гостей вместе с питомцами. «Отогреем не только вас, но и вашего хвостатого друга!». Позиционирование паба однозначно как dog-friendly вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков и гостей заведения — от восторга до полного неприятия.

«Узнала для себя пренеприятнейшую новость о том, что в паб, в который мы ходили, теперь можно приходить с собаками. Более того, на странице в соцсети размещены фотографии, где собаки сидят на местах, где ранее сидели люди. Что я тут могу сказать? Больше туда ни ногой. И рекомендую повесить им большую табличку на входе, чтобы нормальные люди туда не заходили!», - резко высказалась одна из клиенток заведения.

Но в то же время пост вызвал интерес у владельцев собак, которые ранее не посещали этот бар. «Мы планируем посетить паб. Коммуникация в сообществе ВК прошла успешно и дружелюбно, можно сказать, нас буквально пригласили с питомцем и призвали не опасаться такого похода», - сообщил пскович Константин. И добавил, что «лично подобное видел много раз за границей: «В любую чешскую пивную вас пустят с питомцем любого размера. Конечно, есть обязанность владельца, чтобы собака была чистой, вела себя культурно, предсказуемо для окружающих и по возможности тихо. В таком случае, на мой взгляд, претензий быть не должно».

В кафе по звонку

Примерно 50 на 50 разделились мнения насчет кафе dog-friendly и у других опрошенных ПЛН псковичей. Тем более, если верить поисковикам, заведений, откуда вас не выгонят с питомцем, достаточно. Но все же перед походом в кафе с домашним любимцем, стоит уточнить наличие «опции» по телефону.

«Перед тем, как отправиться в новое место, я всегда делаю предварительный звонок. Это занимает всего пару минут, но экономит время и нервы. При заказе столика я вежливо интересуюсь: "Можно ли прийти с маленькой собачкой, йоркширским терьером?". Как правило, администраторы с пониманием относятся к такому вопросу и подтверждают, что мы будем желанными гостями», - рассказала псковичка Анна.

По ее словам, Карамелька – настоящая леди. Она всегда путешествует в своей уютной переноске, которая не занимает много места и не доставляет никаких неудобств окружающим. «Это, безусловно, облегчает задачу и делает посещение заведений общепита максимально комфортным для всех. Мы успели побывать в нескольких уютных кафе на летних верандах в прошлом году в центре города, а также в заведениях с видом на Кремль. Последний раз мы ходили в ресторан «Ганза», также были в кафешках «Соль», "Октябрь"в кинотеатре, в кафе . Приятный бонус, который я всегда отмечаю – это забота о наших питомцах. Практически во всех dog-friendly заведениях Пскова, где мы побывали, приносят воду для собаки в отдельной миске. Это очень удобно и показывает, что персонал действительно ценит своих четвероногих гостей», - заметила девушка.

«Животные тоже нуждаются в нашем обществе! Однажды мне посчастливилось побывать в таком удивительном месте в Петербурге, где можно не только вкусно поесть и насладиться ароматным кофе, но и отдохнуть душой вместе с любимым питомцем. Особенно порадовало внимание к собакам: миски с водой по всему залу, лакомства или игрушки. Замечательно, что в Пскове тоже есть заведения, куда можно зайти вместе с питомцем. Кофейня «Крем-брюлле» покорила меня атмосферой и искренней заботой о посетителях и их четвероногих друзьях», - сообщила хозяйка корги Ирина.

Коллега ходила со своим псом даже в ресторан. «Многие заведения пускают гостей с собаками до 30 см в холке. На входе в ресторан «Волна» тоже было такое ограничение, но нас без проблем пустили, хотя пес у нас весом почти 20 кг и ростом 50 см», - сообщила Ксения. Она отметила, что согласна с тем, что «собака должна быть воспитанная и никому не мешать». «Но очень бесит, что даже в какую-нибудь кофейню за напитком часто не зайти с собакой. Я что, свое сокровище должна к двери привязать?!» - обрисовала она немыслимый для себя вариант действий.

Не за моим столом!

Мнения противников dog-friendly тоже необоснованными не назовешь. «Я категорически против собак в кафе! Если бы я хотела есть вместе с животными, я пошла бы в хлев. Вопрос санитарии и гигиены встает в полный рост. Кроме того, я не хочу думать, укусят меня или не укусят. У кафе нет рычагов воздействия на хозяев собак. И в случае неприятной ситуации выяснять отношения с хозяином собаки должна буду я сама. Зачем мне это? Я прихожу в кафе поесть и отдохнуть», - поделилась мыслями жительница Пскова Мария.

Псковичка Елена не столь категорична. «Лишь бы не за моим столом!» - говорит мама двоих детей. И тут же добавляет: «Хотя, наверное, я бы туда не пошла. Исключительно потому, что вряд ли после каждого посетителя будут столы и стулья с хлоркой мыть, ну а мало ли что животное с улицы принесет. Кафе - место, куда приходят расслабиться, пообщаться. А тут чужие собаки. От них же шум и запах, как ни крути, будет. Какие уж там посиделки. В целом не против таких кафе, но я точно не стану их клиентом».

«Конечно, это удобно для владельцев животных - во время прогулки зайти на чашечку кофе. Но не будет ли это стрессом для питомца? Важно и то, как воспитано животное. Даже одна "дикая" собака или кошка испортит настроение всем окружающим», - считает пскович Алексей.

«Я против любых «тварей» в общепите. Они пахнут! Единственные животные в ресторанах и кафе - это те, которых можно съесть. Вот это справедливо», - заметила Диана.

Сомнительная история

Впрочем, быть дружелюбным — не значит во всем угождать собакам и их хозяевам. И здесь речь идет скорее о воспитанности собак и адекватности их владельцев. Не каждый хозяин даже самого очаровательного пса в мире готов вести своего любимца в ресторан.

«Я со своим не рискую ходить в кафе, так как он сразу со всеми хочет дружить, всех обнюхивать и ко всем лезть играться», - говорит пскович Михаил.

А великолучанка Юлия и вовсе считает dog-friendly кафе «сомнительной историей». «Не задавалась этим вопросом по той простой причине, что наша собака плохо социализирована, так как большую часть жизни провела в приюте. Но даже при наличии другого питомца, выращенного со щенка и благосклонного к людям и другим животным, я вряд ли водила бы его в кафе»,- сказала она.

По ее словам, есть масса других мест, где можно интересно провести время с собакой. «С точки зрения ее социализации и удобства хозяина, наверное, dog-friendly кафе имеют место быть. Но это вопрос, который должен решать бизнес. Готов он или нет обеспечить должный уровень сервиса клиентам с питомцами. А владельцы при посещении таких мест должны самостоятельно обеспечивать безопасность своей собаки и окружающих - всегда иметь при себе ошейник, поводок, намордник и паспорт с отметками о прививках. Увы, наличием вышеперечисленного сейчас могут похвастаться далеко не все», - считает девушка.

По ее мнению, есть «огромное количество проблемных вопросов, связанных с животными и (без)ответственностью их владельцев, сначала их нужно решить, а желающие устроить совместную трапезу с питомцем могут это сделать и вне кафе». «В общем, я обеими руками за dog-friendly во всех сферах жизни, но огромное количество владельцев и государственная система к этому пока не готовы», - заметила Юлия.

Пускать или не пускать?

Что с точки зрения законодательства? Пока владельцы кафе и ресторанов сами решают, пускать в заведение гостей с животными или нет, поскольку ни один федеральный закон не регулирует этот вопрос. Что касается регионального законодательства, то строгих ограничений на визит в кафе с животными нет. В приказе регионального комитета по ветеринарии об утверждении дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных от 22 января 2026 года говорится, что не допускается нахождение четвероногих в помещениях магазинов и организаций общепита, только «в случае наличия при входе в указанные помещения информации о запрете посещения с домашними животными».

«Пускать или не пускать гостя с собакой — на усмотрение владельца кафе или ресторана. То есть, если владелец заведения установил табличку «Вход с животными запрещен», то это уже закон. Других ограничений в Псковской области нет»,- пояснил председатель комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов.

По его словам, руководители предприятий общепита могут декларировать их как «дог-френдли», «котокафе» или «пёсокафе» и т.д., если не против принимать своих гостей вместе с животными. «Здесь всё на откуп владельца кафе», - сказал он.

Поскольку реестра заведений общепита, которые разрешают посещение вместе с животными, нет, то дополнительно Роспотребнадзором они не проверяются. Впрочем, за dog friendly претензий к кафе быть не может. Но если в проверочных смывах с чистых поверхностей найдут следы присутствия собак: микроаллергены, паразиты, то заведению грозят штрафные санкции.

Сами рестораторы — тоже разделились на любителей животных и на любителей животных, которые понимают риски, связанные с разрешением приходить с собакой.

Кофе с собакой

В основном, заведения dog-friendly - это кофейни, куда во время прогулки можно зайти с питомцем на чашку кофе или за стаканчиком напитка «с собой».

«Действительно, мы dog-friendly кофейня. К нам, как правило, ходят с собаками маленьких либо средних пород, реже - с крупными собаками заходят. Чаще всего берут кофе с собой во время выгула животных, то есть они просто ждут заказ и потом выходят. Если недолго у нас сидят, то животное держат на руках, либо подстилают на стул что-нибудь. Более крупные собаки спокойно сидят под столом», - рассказала совладелец кофейни «Каверин» Ксения Передельская, отметив, что сотрудники заведения могут предложить таким посетителям миску с водой.

При этом нахождение среди гостей кофейни братьев меньших ничуть не вредит бизнесу. «Очень часто наблюдала со стороны, что когда к нам приходит кто-то с питомцем, к нему обычно подходят другие посетители, начинают заигрывать с собакой, спрашивать, что за порода, как зовут, просят разрешения поиграть и погладить», - рассказала Ксения.

При этом она обратила внимание на то, что все четвероногие гости кофейни - «как правило, очень социально адаптированные животные». «К нам не ходят с агрессивно настроенными собаками. Все животные очень спокойные, очень милые и очень тихие. Я думаю именно владельцы таких животных и посещают какие-то заведения», - отметила она.

Владелец кофейни Coffee Brabus Елена Вишневская обратила внимание, в первую очередь, на адекватность владельцев животных, которые посещают заведение. Как отметила Елена, большинство гостей - «разумные люди, которые ответственно подходят к посещению кофейни с животными и всегда берут с собой плед или пеленку для своих небольших собак, чтобы случайно ничего не испачкать».

«Гости с крупными собаками, приходят довольно редко, и как правило с воспитанными и послушными. Они спокойно сидят около хозяев, оставаясь на коротком поводке. Нас они радуют. И я за 12 лет работы кофейни не припоминаю случая, чтобы другие гости жаловались на присутствие животного» - сказала Елена Вишневская.

По ее словам, собаки столов не касаются, если хозяин следит за своим питомцем. «В любом случае все поверхности в кофейне постоянно дезинфицируются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами», - подчеркнула владелец заведения.

Любить и уважать

Не позиционируют себя как dog-friendly, но и не выгоняют гостей с животными и некоторые псковские рестораны. «Мы очень любим собак. У нас у всех есть собаки, поэтому и наши гости могут зайти со своими четырёхлапыми друзьями. Это же как член семьи, как мы можем его не пустить с вами?», - говорит менеджер по развитию ресторана «Волна» Полина Плясунова.

Пушистым гостям приносят воду в миске, и проблем с их пребыванием в зале обычно не бывает. Но при условии соблюдения правил: собака на поводке и не мешает другим посетителям. Если это не маленький шпиц, которого держат на руках, на кресла и стулья животных тоже сажать не желательно.

«Конечно, мы учитываем загруженность зала. При низкой загруженности предложим столик в зале. Если загруженность большая, можем предоставить место в лобби отеля. То есть будем искать компромиссы. Но категорически говорить «нет» посетителям с собаками мы не станем», - рассказала Полина.

Другой псковский ресторатор Андрей Филатов считает, что к животным надо относиться с уважением, но это не значит — посещать вместе с ними общепит. «Собаки разные по размерам: большие и маленькие. Есть собаки, которые помещаются в дамскую сумочку и это милое создание, не больше маленькой кошечки. Но есть, например, любимые бойцовские собаки...», - заметил он.

Андрей Филатов рассказал о своем опыте общения с собаками во время службы на границе. «Я знаю, как они кусаются, был «боевой опыт» общения с ними. Надо уважать животное, но не думаю, что в бытовой жизни мы должны относиться к ним «френдли». У нас люди-то ведут себя неадекватно, а предсказать, какое поведение будет у животного невозможно»,- считает он

По мнению Андрея Филатова, неслужебные собаки, которые не выполняют команды, в любом общественном месте должны быть в наморднике. Особенно это касается крупных экземпляров. «”Моя собака никого не кусает” - это от лукавого. Не приведи Господь, у кого-то в этом же месте будет кошечка или другое животное — из рук вырвет! Поэтому я считаю, что с собаками нельзя ходить в ресторан - это место где люди едят», - сказал он.

Возможно, стоит сделать исключение маленьким собакам, которые находятся на руках. «Но если собака, даже не крупная, находится в зале и активна, то это будет отвлекать гостей. Кроме того, у некоторых есть аллергия на шерсть. По его словам, собака, «если она обучена, может находиться у входа в заведение», но лучше к питомцу относиться с уважением. «Если идешь в ресторан — то животное должно быть не в ресторане, а дома в ожидании хозяина», - высказал свое мнение он.

Единого мнения относительно заведений dog-friendly нет как среди гостей псковских заведений общепита, так и среди рестораторов. Впрочем, как таковых ресторанов и кафе этой направленности тоже нет - между «пустить с собакой» и «быть dog-friendly» все-таки есть разница. Но с другой стороны, радует, что выбор у псковичей есть. Несмотря на неприятную кому-то лояльность к четвероногим гостям одних заведений, всегда можно найти другие - с табличкой «Вход с собаками запрещен», которая защит вас от собачьего лая или созерцания пса под соседним столом во время приема пищи.

Светлана Синцова

Фото из соцсетей