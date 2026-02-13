 
Общество

Приставы добились от агрофирмы выплаты 1,8 млн рублей родственникам погибших в ДТП под Псковом

0

Судебные приставы Псковского района принудили агрофирму выплатить 1 млн 800 тыс. рублей компенсации морального вреда за гибель двух человек в аварии. После того как компания проигнорировала добровольный срок исполнения решения суда, приставы наложили арест на активы и запретили регистрационные действия с имуществом должника, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Псковский районный суд постановил взыскать с агрофирмы более 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда родственникам двух человек, погибших в аварии.

ДТП произошло на дороге Псков – Ваулино – Торошино. Столкнулись легковой автомобиль и грузовик «ЗИЛ», принадлежавший агрофирме. В результате погибли пассажиры легковушки — мать и её сын.

Суд признал нарушителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Агрофирму обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 млн. 800 тыс. рублей.

Соответствующий исполнительный документ был предъявлен в отделение судебных приставов Псковского района. Руководство организации-должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено, что в случае затягивания сроков исполнения решения суда, будут применяться штрафные санкции и меры принудительного характера. Тем не менее, в добровольный срок требования исполнительного документа исполнены не были, в связи с чем сотрудники ведомства вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении недвижимости должника и автотранспортных средств, а также вынесли постановление о наложении ареста на активы агрофирмы. 

Данные меры принудительного исполнения поспособствовали тому, что родственнице погибших была выплачена положенная компенсация морального вреда в размере 1 млн. 800 тыс. рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

