Прессинг: Убыточный государственный медиабизнес, странные схемы, игрушки для верхушки

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Прессинг».

Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудят государственный медиабизнес — явление финансово убыточное и неэффективное с точки зрения социальной информационной политики. Ведущие обсудят попытки искоренить его и причины провала таких попыток, а также поспорят о том, должно ли государство заниматься непрофильной деятельностью в сфере СМИ, действуя на общем рынке нерыночными методами.

Начало программы — в 12.04. Смотрите видеотрансляцию на RuTube-канале ПЛН ТВ и в группе ПЛН «ВКонтакте».