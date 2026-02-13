 
Для противодействия незаконным рубкам в псковских лесах ввели новые маршруты патрулирования

Вопросы противодействия незаконным рубкам на землях лесного фонда в Псковской области обсудили участники профильной межведомственной комиссии под председательством руководителя аппарата правительства Андрея Вьюнова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства. 

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В заседании приняли участие представители УМВД России по Псковской области, сотрудник Департамента лесного хозяйства по СЗФО Дмитрий Гусев в режиме ВКС, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Вера Кондратьева, а также иные территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.

В настоящее время в регионе действует многоуровневая система охраны лесов. Наряду с патрулированием, федеральным контролем и надзором, а также авиапатрулированием функционирует космический мониторинг.

В рамках заседания рассмотрены вопросы расширения превентивных мер по предотвращению вырубок лесов. В частности, для повышения эффективности деятельности в Псковской области увеличено количество маршрутов патрулирования с учетом ранее выявленных мест незаконных рубок с 1197 до 1710. При этом, как заметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Псковской области Дмитрий Петров, протяженность маршрутов особо не изменилась, но они стали более точными.

В целях оперативного содействия проводимым министерством мероприятиям по пресечению незаконных рубок заключено соглашение о взаимодействии в части лесной охраны с АНО «Дружина».

Кроме того, проводится регулярное информирование граждан о соблюдении норм лесного законодательства.

В продолжение заседания участники комиссии обсудили межведомственную работу по выявлению и привлечению к ответственности виновных лиц в рамках нарушений, связанных с незаконной вырубкой леса и транспортировкой древесины.

