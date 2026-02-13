Ольга Родина об основоположнике псковского КВН: Он научил нас всему честно и искренне

Воспоминаниями о своем школьном и вузовском опыте поделилась в эфире радио ПЛН FM известная псковская общественница и руководитель региональной молодежной организации «Вечевой орден» Ольга Родина, подчеркнув особую роль псковского деятеля культуры, основоположника школьного и студенческого КВН в Пскове, бывшего заместителя председателя городского комитета по делам молодежи Александра Иванова.

Гостья студии отметила, что именно Александр Иванов стал для нее ключевым наставником, заложившим фундамент ценностей и навыков, которые она использует по сей день: «Он научил нас всему честно и искренне. В его уроках, начиная с 1989 года, заложена большая база знаний, которая сегодня актуальна на форумах и в воспитательной работе». Ольга Родина обратила внимание, что именно благодаря ему она научилась реализовывать свои идеи и штурмовать новые горизонты.

Псковская общественница уточнила, что с Александром Ивановым она вместе работала в молодежной политике. «При этом он ненавидел словосочетание «молодежная политика», — заметила Ольга Родина, — и говорил, что такого вообще не существует».

В то же время, по словам гостьи студии, заветы и идеи основоположника школьного и студенческого КВН в Пскове остаются ориентиром: «Мы по-прежнему сверяем все свои дела с ним и его отношением к работе с ребятами».

Особое место в воспоминаниях Ольги Родиной занимает то, что Александр Иванов дал ей мощный старт в участии в различных мероприятиях и проектах, формирующих молодежь: «Мы — и я, и мои друзья — вместе с ним реализовывали проекты в рамках студенческой жизни и участвовали в КВНах». Она акцентировала, что принципы воспитания и развития, которые он использовал, остаются актуальными и сегодня.

В завершение руководитель региональной молодежной организации «Вечевой орден» заявила, что сегодня уже на федеральном уровне молодых людей учат реализовывать свои инициативы, что, по её мнению, — прямое продолжение идеи и работы Александра Иванова: «Современная грантовая система, конкурсы, форумы — всё это помогает формировать уверенных и целеустремленных ребят, способных поверить в себя — именно то, чему он учил нас много лет назад».

Александр Иванов скончался в Пскове 27 марта 2016 года.