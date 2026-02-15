День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества отмечают 15 февраля

Начиная с 2011 года в России 15 февраля отмечается важная памятная дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.Он утвержден Федеральным законом № 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О Днях воинской славы и памятных датах России», подписанным Президентом РФ 29 ноября 2010 года.

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана, что ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны. Памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии и всех советских военнослужащих, кто в условиях сложной обстановки в Афганистане стойко и мужественно противостояли силам международного терроризма и наркобизнеса, а также в память о более 15 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны.

Следует подчеркнуть, что 15 февраля вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и других российских военнослужащих, принимавших участие в более чем 30 войнах и вооруженных конфликтах за пределами страны, пишет Calend.ru.

Таким образом, эта дата введена в знак памяти о россиянах, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами страны после Второй мировой войны, выполняя взятые СССР и РФ международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам.

Основными военными конфликтами, в которых принимали участие советские и российские военные, были войны в Корее, Вьетнаме, Египте, Мозамбике, Анголе, Кубе и других странах. События новейшей истории свидетельствуют о том, что российские военнослужащие направлялись в «горячие точки» республик бывшего СССР, в Югославию, Абхазию, Южную Осетию и Сирию. Со времени Второй мировой войны, по данным Минобороны РФ, более полутора миллионов россиян приняли участие в боевых действиях за рубежом, из них более 25 тысяч человек отдали свои жизни во время исполнения служебного долга.