Память воинов-интернационалистов почтили в Пскове в 37-ю годовщину вывода войск из Афганистана

В Пскове прошёл митинг в память о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в партии «Единая Россия».

Фото: партия «Единая Россия»

По многолетней традиции в этот день в сквере у Дома офицеров собрались ветераны боевых действий, родственники павших воинов-интернационалистов, представители областной и городской администраций, депутаты разных уровней, общественники, активисты и сторонники «Единой России», военнослужащие, горожане.  Депутатский корпус областного Собрания, совет сторонников «Единой России» представил Игорь Дитрих. 

 

Памятные мероприятия начались у мемориала воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века.  После того, как священнослужители провели заупокойную литию, участники митинга почтили минутой молчания память воинов-интернационалистов, отдавших жизни, защищая интересы Родины, и возложили к подножию монумента Гирлянду Славы и цветы.

 Мероприятие продолжились в гарнизонном Доме офицеров. Со словами поздравлений к присутствующим обратились почетные гости. Торжественное собрание, посвящённое 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, завершилось концертом.

