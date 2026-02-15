Память воинов-интернационалистов почтили в Пскове в 37-ю годовщину вывода войск из Афганистана

В Пскове прошёл митинг в память о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в партии «Единая Россия».

Фото: партия «Единая Россия»

По многолетней традиции в этот день в сквере у Дома офицеров собрались ветераны боевых действий, родственники павших воинов-интернационалистов, представители областной и городской администраций, депутаты разных уровней, общественники, активисты и сторонники «Единой России», военнослужащие, горожане. Депутатский корпус областного Собрания, совет сторонников «Единой России» представил Игорь Дитрих.

Памятные мероприятия начались у мемориала воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века. После того, как священнослужители провели заупокойную литию, участники митинга почтили минутой молчания память воинов-интернационалистов, отдавших жизни, защищая интересы Родины, и возложили к подножию монумента Гирлянду Славы и цветы.

Мероприятие продолжились в гарнизонном Доме офицеров. Со словами поздравлений к присутствующим обратились почетные гости. Торжественное собрание, посвящённое 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, завершилось концертом.