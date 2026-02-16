В российских школах начнут учить основам использования ИИ

Школьников в России начнут учить использованию искусственного интеллекта и информационной безопасности. Пилотный проект, посвященный этому, пройдет в Подмосковье. Соответствующее поручение утвердил президент РФ Владимир Путин.

Изображение создано с помощью нейросети

Ответственными за его исполнение назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Правительство России совместно с правительством региона должно будет обеспечить организацию и реализацию «пилота». Новые курсы станут частью федеральных основных общеобразовательных программ.

Обучение детей грамотному использованию ИИ — своевременный и необходимый шаг, убежден руководитель направления по детской онлайн-безопасности в «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко.

«Согласно нашему исследованию «Взрослые и дети в интернете», примерно четверть (26%) школьников старше десяти лет уже используют нейросети, в том числе для выполнения домашнего задания», — приводит статистику эксперт.

Подход к материалам при обучении школьников использованию искусственного интеллекта должен быть тщательно продуман, уточняет вице-президент ГК InfoWatch по образованию и науке Андрей Зарубин. Упор стоит делать на сведения о создании, обучении и развитии нейросетей, их возможностях и ограничениях.

Программу для школьников лучше выстроить вокруг практической деятельности, считает директор по ИИ «Группы Астра» Станислав Ежов. В курсы должны войти работа с генеративными моделями, промт-инженерия и машинное обучение на примерах.

При этом учебный план должен включать не только базовое знакомство с принципами нейронных сетей, но и проблематику этики искусственного интеллекта, ответственности за его применение, а также практические задачи анализа данных и автоматизации, обращает внимание сенатор, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.

«Важно, чтобы дети видели реальные примеры использования ИИ в медицине, промышленности, логистике, культуре и образовании. Это будет стимулировать интерес к инженерным профессиям», — ожидает он.

Школьники должны понимать, как искусственный интеллект помогает решать реальные задачи в разных сферах, согласен Станислав Ежов. В противном случае уже через пять лет Россия может столкнуться с нехваткой кадров для внедрения суверенных ИИ-решений в критическую инфраструктуру, предупреждает эксперт.

Кроме того, крайне важно развивать у детей критическое мышление при работе с ИИ, убеждена глава комитета по информатизации образования АРПП «Отечественный софт», руководитель программ обучения IT-экосистемы «Лукоморье» Анастасия Горелова.

«Нужно научить школьников проверять информацию, распознавать так называемые галлюцинации нейросетей и верифицировать контент. Базовые промпты дети уже умеют писать, теперь необходимо формировать навык осознанного и ответственного использования инструмента», — утверждает она.

Нельзя в учебном плане обойти стороной и тему гигиены взаимодействия с ИИ, уверен эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский. У учеников должно быть понимание того, что искусственному интеллекту не стоит приписывать человеческие качества, а потому не следует пытаться подружиться с чат-ботом.

Аспект психологической безопасности является крайне важным, согласен Андрей Сиденко, поскольку сразу 20% школьников сегодня обращаются к чат-ботам, когда нужно выговориться, а 18% задают вопросы, которые стесняются обсудить с взрослыми, пишут «Известия».