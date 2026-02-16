 
Общество

Открытые уроки по цифровой безопасности проведет центр «Земляки» в Великих Луках

Открытые уроки по цифровой безопасности проведет правовой центр фонда «Земляки» в школах города Великие Луки, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», основателя фонда «Земляки» Александра Козловского.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Сегодня подростков всё чаще пытаются втянуть в мошеннические схемы — предлагают «лёгкий заработок», просят оформить банковскую карту или «просто перевести деньги». На первый взгляд — ничего серьёзного. На деле — крупные долги, уголовная ответственность и сломанные планы на будущее. Чтобы таких историй становилось меньше, в школах Великих Лук будут проходить открытые разговоры о цифровой безопасности», - сообщил Александр Козловский.

Спикеры: куратор правозащитного центра «Земляки» Юлия Третьякова — практикующий юрист, который ежедневно сталкивается с реальными последствиями подобных схем, и ученик 9 класса школы №5 Даниил Быстрицкий —  победитель всероссийской акции партпроекта «Единой России» «Мир возможностей» по направлению «Финансовая безопасность в цифровом мире». 

Александр Козловский отметил, что вместе они будут проводить встречи со школьниками. Это будут не формальные лекции, а живой диалог.

«Чтобы ребята заранее понимали цену ошибок и умели вовремя сказать "нет". Первый такой урок прошел сегодня в школе №1 Великих Лук. Уверен, ребята узнали много важного и полезного для себя», - добавил депутат.
Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

