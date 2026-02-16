Открытые уроки по цифровой безопасности проведет центр «Земляки» в Великих Луках

Открытые уроки по цифровой безопасности проведет правовой центр фонда «Земляки» в школах города Великие Луки, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», основателя фонда «Земляки» Александра Козловского.
Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram
Спикеры: куратор правозащитного центра «Земляки» Юлия Третьякова — практикующий юрист, который ежедневно сталкивается с реальными последствиями подобных схем, и ученик 9 класса школы №5 Даниил Быстрицкий — победитель всероссийской акции партпроекта «Единой России» «Мир возможностей» по направлению «Финансовая безопасность в цифровом мире».
Александр Козловский отметил, что вместе они будут проводить встречи со школьниками. Это будут не формальные лекции, а живой диалог.
