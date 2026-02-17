 
В Петербурге разработали прибор для экспресс-оценки риска рака и старения

Прибор для оперативного выявления повреждений клеток, ускоряющих старение и вызывающих рак и другие болезни, создали ученые из Санкт-Петербурга. Устройство превосходит по точности ранее известные инструменты анализа в полтора-два раза и закладывает основу для создания экспресс-тестов нового поколения, сообщили в Российском научном фонде (РНФ).

Из-за курения, употребления алкоголя, вдыхания загрязненного воздуха, хронических заболеваний и ряда других причин в организме человека накапливаются активные формы кислорода. В избыточном количестве эти частицы повреждают белки и ДНК, вызывая окислительный стресс — состояние, которое ускоряет старение и повышает риск развития онкологических заболеваний, а также болезней головного мозга, сердца и сосудов, рассказали в РНФ.

Для диагностики окислительного стресса научный коллектив из Санкт-Петербурга использовал явление хемилюминесценции — испускание света в ходе химической реакции. В качестве индикатора выступает люминол — вещество, которое начинает светиться при контакте с активными формами кислорода.

Ученые разработали микрофлюидный чип — устройство, в котором люминол и раствор со свободными радикалами проходят через микроканалы со специальным рельефом, дробящим и ускоренно смешивающим жидкости. Это дает возможность быстро и точно определить уровень активных форм кислорода в организме, пишет РИА Новости

По словам авторов, разработанный инструмент позволил измерить уровень активного кислорода в экспериментальной смеси в полтора–два раза точнее метода с ручным смешиванием реагентов.

Сфера применения хемилюминесцентного анализа не ограничивается только медициной. Как сообщают ученые, метод может быть применен, например, в криминалистике для обнаружения скрытых следов крови.

«Предложенное нами устройство прокладывает путь к созданию нового поколения аналитических инструментов для разнообразных биомедицинских задач, например, для проведения экспресс-анализов у пациентов по капле крови и оценки эффективности терапии онкологических заболеваний. В дальнейшем мы планируем совершенствовать режимы управления потоками в микроканалах, что позволит более детально анализировать динамику протекающих процессов», — рассказал участник проекта, инженер-исследователь Международного научно-образовательного центра физики наноструктур Университета ИТМО Глеб Симоненко.

Исследование проводилось учеными из Университета ИТМО, Санкт-Петербургского академического университета имени Ж.И. Алферова РАН и Института аналитического приборостроения РАН. Результаты опубликованы в журнале Microchemical Journal.

