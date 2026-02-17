«Беседка»: Спонтанное проявление доброты как профессиональный навык

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Радиослушателей ждет необычный и очень важный разговор — о доброте, а поводом для такой темы послужил тот факт, что как раз завтра будет отмечаться

Международный день спонтанного проявления доброты.

В качестве ведущей программы будет дебютировать блогер Псковской Ленты Новостей, психолог-травматерапевт, волонтёр «горячей линии» психологической поддержки Российского Красного Креста Наталья Старосельская. Для разговора о феномене спонтанной доброты, о доброте, которая становится призванием, и о психологии волонтерской работы она пригласила председателя регионального отделения РКК Валерию Мишакову, а также профессиональных психологов и волонтеров отделения: Елену Гончар, Ольгу Федорову и Дарью Чернову.

Сегодня в России зарегистрировано уже 9 миллионов волонтёров. Что движет этими людьми? Сколько сейчас психологов-волонтёров числится в Псковском региональном отделении РКК? В каких направлениях психологи сегодня особенно нужны? Почему запрос на психологическую поддержку с каждым годом только растет? Куда обращаться психологам, которые хотят стать волонтерами РКК?

Об этом и не только — в эфире. Повтор в 18.35.