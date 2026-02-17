С «парламентского часа» о теплоснабжении начнётся февральская сессия Собрания

Информацию об организации теплоснабжения в регионе заслушают депутаты Псковского областного Собрания на февральской сессии. С инициативой вынести этот вопрос на обсуждение выступил депутат Антон Минаков, опираясь на обращения жителей отдельных муниципалитетов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Совет Собрания под председательством спикера Александра Котова принял решение посвятить этой теме «парламентский час», который откроет 52-е пленарное заседание 26 февраля.

Помимо «парламентского часа» в повестку вошли 19 вопросов. Один из них – инициатива Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, которую разрабатывал предыдущий созыв совещательного органа.

«Наши молодые коллеги предлагают направить обращение в правительство Российской Федерации с просьбой внести изменения в Правила дорожного движения, касающиеся средств индивидуальной мобильности. Проект обращения готов. Я считаю, что это заметный, ощутимый результат работы прошлого состава Молодёжного парламента», – прокомментировал инициативу председатель Собрания Александр Котов.

Кроме того, депутаты заслушают ежегодные отчёты о работе комитетов Собрания и о деятельности управления МВД России по Псковской области, а также рассмотрят изменения в законы Псковской области в сфере занятости, налоговой политики, социальной помощи и земельных отношений.