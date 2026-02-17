 
Общество

Размер повышенных декретных пособий работающим псковичам озвучили в СФР

0

С 2026 года Отделение СФР по Псковской области предоставляет работающим гражданам пособия по беременности и родам в повышенном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Социального фонда России.

Сама сумма выплат рассчитывается из среднего заработка будущей мамы за два предшествующих наступлению декретного отпуска календарных года, однако существуют минимальные и максимальные пороги.

Если заработок женщины в этот период был меньше МРОТ или страховой стаж на момент наступления отпуска по беременности и родам не превысил шесть месяцев, расчет среднего дневного заработка производится из минимального размера оплаты труда, установленного на текущий год. В сравнении с прошлым годом МРОТ в 2026  вырос более чем на 4,5 тысячи и составил 27 093 рубля в месяц.

В результате размеры пособия в текущем году для жительниц Псковской области выросли:

  • за 140 дней отпуска по беременности и родам минимальная сумма — до 124 702,20 руб., максимальная —  до 955 836 рублей;
  • за 156 дней минимальная сумма — до 138 953,88 руб., максимальная — до 1 065 074,40 рублей;
  • за 194 дня минимальная сумма — до 172 801,62 руб., максимальная — до 1 324 515,60 рублей.

Основанием для назначения пособия будущей маме служит электронный листок нетрудоспособности, который открывают в женской консультации на сроке 30 недель беременности. Отпуск по беременности и родам обычно длится 140 дней: 70 дней до родов и 70 дней после, а при родах с осложнениями — до 156 дней. В случае многоплодной беременности продолжительность отпуска увеличивается до 194 дней.

Для оформления пособия женщине необходимо обратиться к своему работодателю с заявлением о предоставлении отпуска по беременности и родам. Пособие выплачивается за весь период отпуска единовременно в течение 10 рабочих дней после предоставления работодателем необходимых сведений в Отделение СФР по Псковской области. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026