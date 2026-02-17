Размер повышенных декретных пособий работающим псковичам озвучили в СФР

С 2026 года Отделение СФР по Псковской области предоставляет работающим гражданам пособия по беременности и родам в повышенном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Социального фонда России.

Сама сумма выплат рассчитывается из среднего заработка будущей мамы за два предшествующих наступлению декретного отпуска календарных года, однако существуют минимальные и максимальные пороги.

Если заработок женщины в этот период был меньше МРОТ или страховой стаж на момент наступления отпуска по беременности и родам не превысил шесть месяцев, расчет среднего дневного заработка производится из минимального размера оплаты труда, установленного на текущий год. В сравнении с прошлым годом МРОТ в 2026 вырос более чем на 4,5 тысячи и составил 27 093 рубля в месяц.

В результате размеры пособия в текущем году для жительниц Псковской области выросли:

за 140 дней отпуска по беременности и родам минимальная сумма — до 124 702,20 руб., максимальная — до 955 836 рублей;

за 156 дней минимальная сумма — до 138 953,88 руб., максимальная — до 1 065 074,40 рублей;

за 194 дня минимальная сумма — до 172 801,62 руб., максимальная — до 1 324 515,60 рублей.

Основанием для назначения пособия будущей маме служит электронный листок нетрудоспособности, который открывают в женской консультации на сроке 30 недель беременности. Отпуск по беременности и родам обычно длится 140 дней: 70 дней до родов и 70 дней после, а при родах с осложнениями — до 156 дней. В случае многоплодной беременности продолжительность отпуска увеличивается до 194 дней.

Для оформления пособия женщине необходимо обратиться к своему работодателю с заявлением о предоставлении отпуска по беременности и родам. Пособие выплачивается за весь период отпуска единовременно в течение 10 рабочих дней после предоставления работодателем необходимых сведений в Отделение СФР по Псковской области.