 
Общество

Денис Беседин стал начальником псковской Росгвардии

0

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии Герой России генерал-полковник Сергей Бураков представил личному составу полковника полиции Дениса Беседина, назначенного Указом Президента Российской Федерации начальником Управления Росгвардии по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В ходе служебного совещания с руководством и личным составом регионального управления Росгвардии генерал-полковник Сергей Бураков заслушал доклады, уточнил задачи на 2026 год и вручил ведомственные награды росгвардейцам, отличившимся в ходе специальной военной операции.

После совещания командующий округом почтил память военнослужащих войск правопорядка, сотрудников ОМОН «Кром» и офицера СОБР «Гепард», погибших в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. В знак уважения и памяти он возложил цветы к мемориальным знакам.

 

Также генерал-полковник Сергей Бураков посетил расположение отрядов СОБР «Гепард» и ОМОН «Кром» Росгвардии.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026