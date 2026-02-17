Денис Беседин стал начальником псковской Росгвардии

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии Герой России генерал-полковник Сергей Бураков представил личному составу полковника полиции Дениса Беседина, назначенного Указом Президента Российской Федерации начальником Управления Росгвардии по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В ходе служебного совещания с руководством и личным составом регионального управления Росгвардии генерал-полковник Сергей Бураков заслушал доклады, уточнил задачи на 2026 год и вручил ведомственные награды росгвардейцам, отличившимся в ходе специальной военной операции.

После совещания командующий округом почтил память военнослужащих войск правопорядка, сотрудников ОМОН «Кром» и офицера СОБР «Гепард», погибших в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. В знак уважения и памяти он возложил цветы к мемориальным знакам.

Также генерал-полковник Сергей Бураков посетил расположение отрядов СОБР «Гепард» и ОМОН «Кром» Росгвардии.