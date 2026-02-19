Как справиться с детской пассивностью и не навредить ребенку, ответил психолог

Многим родителям знакома ситуация: ребёнку предложили множество вариантов увлечений и интересных занятий, но ему ничего не интересно. Как пояснила детский психолог, сказкотерапевт Ирина Прокофьева, причин детской пассивности несколько.

Изображение создано с помощью ИИ

По словам эксперта, ребёнок может быть перегружен выбором: «Слишком много вариантов — значит, никакого выбора. Вместо «робототехника, журналистика, танцкружок или кружок по фото?» попробуйте «давай выберем из этих двух».

Она также отметила, что ребёнку могут быть неинтересны предложенные варианты. В этом случае пассивность – нормальная тактика. Возможно, его любимое занятие еще просто не обнаружено.

«Усталость от развития. Если день ребёнка плотно расписан - школа, кружки, домашка - пассивность станет естественной защитой организма от перегрузок. Чтобы «накопить» энергию, разгрузите график, устройте неделю «ничегонеделания», оставляйте в расписании «окна», свободные от дел», - советует Ирина Прокофьева.

Кроме того, может присутствовать страх не справиться. Психолог пояснила, что за пассивностью может прятаться перфекционизм.

«Чтобы снять завышенные ожидания, почаще хвалите не за результат «как ты красиво нарисовал», а за процесс: «как интересно смешал цвета», «как продумал композицию», - рекомендует эксперт.

Также Ирина Прокофьева назвала одной из причин гиперопеку: за ребёнка подумали, решили и всё сделали – зачем ему быть активным?

Что работает?

Метод незаконченного действия. Начните сами: соберите пазл наполовину, слепите что-то странное. Дети обожают включаться в начатое - это работает лучше вопроса «чем займешься?»

«Ты мне нужен для важного дела». Вместо гиперопеки обратитесь к нему не как к объекту заботы, а как к эксперту или спасателю. Поставьте его в позицию «ты это умеешь, а я нет», вызовите чувство собственной значимости.

Отмена фонового шума. Неочевидный, но физиологически рабочий способ. Создайте моменты без фонового шума (телевизор, музыка, голоса, уведомления), который забирает ресурсы на переработку информации (ребенок вроде и не занят, но мозг перегружен). Регулярно устраивайте «час тишины» - сначала он заскучает, а затем придут идеи, энергия и вдохновение.

Также стоит убедиться, что пассивность не является симптомом дефицита витаминов или невротического состояния, пишет RuNews24.ru.