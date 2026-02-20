 
Общество

Пятница на Масленицу: время «Тёщиных вечёрок»

​Наступил пятый день масленичной недели, известный в народном календаре как «Тёщины вечерки». Традиция меняет вектор гостеприимства: если в среду зятья ходили в гости к мамам своих жён, то сегодня роли меняются.

​Согласно обычаю, теперь зять обязан пригласить тёщу в свой дом и собственноручно (или при активном участии супруги) угостить её блинами. В старину этот ритуал носил торжественный характер — зять накануне должен был зайти лично или прислать приглашение, подчеркивая своё уважение.

Считалось, что это отличный повод забыть о старых анекдотах и наладить добрые отношения. Блины, приготовленные зятем, являлись особым знаком внимания и заботы. Вечер за общим столом помогал создать атмосферу доверия и тепла.

​Гостеприимство и искреннее внимание — главный секрет семейного счастья, который передаётся из поколения в поколение.

​Необязательно следовать строгому канону с рассылкой гонцов. Достаточно тёплого звонка и стопки горячих блинов с разнообразными начинками: от классической сметаны до красной рыбы или мёда.

