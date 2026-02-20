Сергей Вострецов: Молодежь заслуживает достойных условий с первого рабочего дня

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на форуме «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти» объявил о заметном улучшении ключевых показателей занятости среди молодежи. По его словам, в последние годы в России наблюдается устойчивый рост уровня трудоустройства выпускников образовательных учреждений, причем значительная часть молодых специалистов находит работу именно по полученной специальности. Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов положительно оценил озвученные Минтрудом тенденции и подчеркнул важность дальнейшего укрепления социальных гарантий для молодых работников.

«Возрос показатель трудоустройства ребят в целом по окончании учебного заведения. Также был отмечен рост показателей трудоустройства по специальности после завершения обучения. Кроме того, увеличился процент оседлости молодых кадров в регионах, где реализуются программы индивидуального сопровождения», — отметил глава Минтруда.

Особое внимание министерство уделяет пилотным проектам, запущенным в 2025 году в 11 регионах. Эти инициативы предусматривают раннее профориентационное сопровождение школьников старших классов, студентов средних профессиональных учреждений и вузов. Благодаря такому подходу удается не только повысить общий уровень занятости молодежи (18–27 лет), но и минимизировать проблему «перетекания» кадров в низкоквалифицированные, но быстрооплачиваемые сферы (например, доставка или курьерская служба), что ранее вызывало озабоченность экспертов. Общий уровень безработицы в стране остается на минимальных отметках — 2,2 %, а численность занятых приближается к 75 миллионам человек. Молодежь в возрасте до 30 лет рассматривается как главный кадровый резерв экономики, поскольку занятость в группах 30–39 и 40–49 лет уже превышает 90 % и близка к исчерпанию.

«Повышение уровня занятости молодежи именно по специальности — это очень важный и долгожданный результат системной работы государства, бизнеса и образовательных учреждений. Мы в СОЦПРОФ давно говорим о том, что молодежь — это не просто "будущие кадры“, а уже сегодня полноценные участники трудовых отношений, которые заслуживают достойных условий с первого рабочего дня. Радует, что пилотные программы сопровождения дают реальный эффект: ребята не просто находят работу, а остаются в профессии, получают возможность профессионального роста и закрепляются в регионах. Однако останавливаться нельзя», — поддержал Сергей Вострецов.

По словам председателя, профсоюзы СОЦПРОФ настаивают на дальнейшем развитии механизмов наставничества, введении гарантированных минимальных окладов для молодых специалистов по ключевым дефицитным направлениям, а также на усилении контроля за соблюдением трудовых прав молодежи — чтобы избежать переработок, токсичных коллективов и принуждения к «серым» схемам оплаты.

«Только комплексный подход — от качественной профориентации в школе до достойной оплаты и социальной защиты на рабочем месте — позволит превратить сегодняшнее "окно возможностей“ в устойчивый кадровый фундамент для всей страны на десятилетия вперед. СОЦПРОФ готов активно участвовать в этой работе и уже сейчас ведет переговоры с работодателями по защите интересов молодых членов профсоюза», — заверил Сергей Вострецов.

Эксперты отмечают, что позитивная динамика стала возможной благодаря национальному проекту «Кадры», долгосрочной программе содействия занятости молодежи до 2030 года, а также тесному взаимодействию Минтруда с регионами, вузами и бизнесом. В ближайшие годы планируется масштабирование успешных практик на всю страну, что должно еще больше укрепить связь между образованием и реальным сектором экономики.