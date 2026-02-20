 
Общество

Администрацию могут через суд обязать обеспечить доступность псковского медцентра

0

Обеспечить доступность для маломобильных групп населения к медицинскому центру могут обязать администрацию города Пскова через суд, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Изображение: Яндекс Карты

На рассмотрение в Псковский городской суд поступил иск заместителя прокурора города к администрации города об обязании обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп населения к медицинскому центру на улице Коммунальной, 17 в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

В обоснование иска указано, что в ходе проверки по поступившему обращению прокуратура выявила нарушения требований федерального законодательства о социальной защите инвалидов в части обеспечения доступа к медицинскому центру. Пешеходные пути по улице Коммунальной (пешеходный переход от дома №17А к дому №20 и от дома №17А к дому №15Б) не оборудованы плавными понижениями с уклоном.

Указанные нарушения законодательства препятствуют социальной защите инвалидов, тем самым нарушают их права и законные интересы.

Рассмотрение гражданского дела назначено на 16 марта.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026