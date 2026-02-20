Администрацию могут через суд обязать обеспечить доступность псковского медцентра

Обеспечить доступность для маломобильных групп населения к медицинскому центру могут обязать администрацию города Пскова через суд, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Изображение: Яндекс Карты

На рассмотрение в Псковский городской суд поступил иск заместителя прокурора города к администрации города об обязании обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп населения к медицинскому центру на улице Коммунальной, 17 в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

В обоснование иска указано, что в ходе проверки по поступившему обращению прокуратура выявила нарушения требований федерального законодательства о социальной защите инвалидов в части обеспечения доступа к медицинскому центру. Пешеходные пути по улице Коммунальной (пешеходный переход от дома №17А к дому №20 и от дома №17А к дому №15Б) не оборудованы плавными понижениями с уклоном.

Указанные нарушения законодательства препятствуют социальной защите инвалидов, тем самым нарушают их права и законные интересы.

Рассмотрение гражданского дела назначено на 16 марта.