 
Общество

Антона Морозова назначили руководителем пресс-службы УМВД Псковской области

0

Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников представил личному составу нового руководителя отделения информации и общественных связей УМВД России по Псковской области капитана внутренней службы Антона Морозова, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении. 

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Антон Морозов родился в городе Невеле 1 марта 1997 года. 

В 2020 году окончил Псковский государственный университет. Имеет высшее профильное образование в сфере коммуникаций с общественностью. 

Начал свою служебную деятельность в органах внутренних дел в 2018 году с должности полицейского отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции, после чего работал в должности инспектора отделения охраны общественного порядка УМВД России по городу Пскову. 

В 2021 году был переведен в пресс-службу регионального УМВД России на должность референта, а с 20 февраля 2026 года назначен её руководителем.

Напомним, предыдущий начальник пресс-службы управления МВД России по Псковской области Дарья Чистякова оставила свой пост летом 2025 года. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026