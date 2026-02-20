Антона Морозова назначили руководителем пресс-службы УМВД Псковской области

Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников представил личному составу нового руководителя отделения информации и общественных связей УМВД России по Псковской области капитана внутренней службы Антона Морозова, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Антон Морозов родился в городе Невеле 1 марта 1997 года.

В 2020 году окончил Псковский государственный университет. Имеет высшее профильное образование в сфере коммуникаций с общественностью.

Начал свою служебную деятельность в органах внутренних дел в 2018 году с должности полицейского отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции, после чего работал в должности инспектора отделения охраны общественного порядка УМВД России по городу Пскову.

В 2021 году был переведен в пресс-службу регионального УМВД России на должность референта, а с 20 февраля 2026 года назначен её руководителем.

Напомним, предыдущий начальник пресс-службы управления МВД России по Псковской области Дарья Чистякова оставила свой пост летом 2025 года.