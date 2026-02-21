В Псковском районе продолжают розыск мужчины с бородой

ОМВД России по Псковскому району осуществляет розыск Станислава Ботова, 1991 года рождения. 2 июля 2025 года мужчина ушел из СНТ «Черняковицы» Псковского района. С того момента его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по Псковскому району.

Фото: ОМВД России по Псковскому району

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы русые с сединой, глаза карие, на лице имеется борода. Был одет в синие шорты, футболку зеленого цвета, черные резиновые тапочки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Станислава Ботова просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: деревня Уграда, дом 19. Контактный телефон: 593-300.