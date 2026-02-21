 
Общество

Придумать имя туристическому символу Бежаницкого округа предлагают всем желающим

Конкурс рисунков «Туристический символ Бежаницкого муниципального округа» прошёл в октябре 2025 года. Комиссия выбрала победителя - изображение оленёнка. Он станет основой туристического бренда и сувенирной продукции Бежаницкого округа, но теперь ему необходимо придумать имя, сообщила глава округа Елена Иванова на своей странице ВКонтакте. 

«Объявляем народный клич на лучшее имя для туристического символа Бежаницкого края. Давайте проявим фантазию! Имя должно быть: коротким — чтобы легко запоминалось; цепляющим — чтобы вызывало улыбку и интерес; не человеческим — это символ, а не человек; а самое главное связанным с Бежаницким краем — отражать нашу культуру, историю, окружающую природы», - написала глава округа. 

Приём идей пройдет до 26 февраля.

«Именно ты можешь войти в историю как автор имени главного символа округа! Пиши свои варианты в комментариях!» - подчеркнула Елена Иванова.

