Россиян предупредили о ранней атаке клещей

Снежная зима в России помогла многим насекомым, в том числе клещам, успешно выжить под землей, а значит атаковать людей и животных они начнут раньше и сильнее, рассказала врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина.
По словам ученого, большая «подушка» из снега защищает клещей от вымерзания даже во время сильных морозов. В Калининградской области они были аномальными для региона до - 26 градусов в январе, а там, где зимуют клещи, температура была гораздо выше.
«Иксодовые клещи зимуют преимущественно в лесной подстилке. Это слой из опавших листьев, сухая трава, мох. Он выполнил функцию естественного утеплителя. И под снежным покровом, даже в сильные морозы, температура в постилке вообще не отпускается ниже нуля», - сказала Калинина.
Она отметила, что снег работает как термоизолирующее одеяло, защищая клещей от вымерзания в любой местности, не только в Калининградской области. Это их общая особенность зимовки в лесной подстилке. Если весна будет ранней - то и пик активности клещей начнется раньше. И их будет больше, пишет РИА Новости.
Собеседница агентства подчеркнула, что в Калининградской области и других регионах обрабатываются парки, скверы и другие места отдыха от клещей. Возможно, что в этом году обработка начнется чуть раньше. Но, и самим людям нужно быть внимательнее, как только сойдет снег и начнет появляться зеленый покров. Использовать репелленты для себя и своих животных.
«Риск укусов и передачи клещевого боррелиоза (болезнь Лайма) может быть достаточно высоким уже в первой половину весны», - заключила Калинина.