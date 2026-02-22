 
Общество

Священник: Картинка в мессенджере с просьбой прощения не имеет духовной силы

0

Картинка или сообщение с просьбой прощения в мессенджере не имеет духовной силы, искренне попросить прощения и получить его таким образом невозможно, сказал руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.

Изображение сгенерировано нейросетью

Прощеное воскресенье - завершающий день Масленицы перед Великим постом. В этот день у православных верующих принято просить друг у друга прощения, чтобы начать поститься с чистой душой. Прощёное воскресенье в 2026 году отмечается 22 февраля, а 23 февраля начинается Великий пост.

«Современные средства связи совершенно опошлили эту замечательную многовековую традицию… Картинка с текстом о испрашивании прощения, с поздравлением с Прощенным воскресеньем не имеет никакой духовной силы. Это просто картинка, равнозначная картинке, отправляемой на Новый год или на любой другой праздник», – сказал Береговой.

Искреннего прощения нельзя получить, отправив человеку в мессенджере картинку или сообщение, хотя на них можно ответить такой же картинкой или просто поставить лайк, уверен священник, пишет РИА Новости.

«Поэтому хотел бы всех читателей призвать к тому, чтобы не профанировать эту замечательную традицию, не отправлять картинки тем, кого ты не обидел. Тем, кто тебя, может быть, даже и не знает», - заключил он.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026