Священник: Картинка в мессенджере с просьбой прощения не имеет духовной силы

Картинка или сообщение с просьбой прощения в мессенджере не имеет духовной силы, искренне попросить прощения и получить его таким образом невозможно, сказал руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.

Изображение сгенерировано нейросетью

Прощеное воскресенье - завершающий день Масленицы перед Великим постом. В этот день у православных верующих принято просить друг у друга прощения, чтобы начать поститься с чистой душой. Прощёное воскресенье в 2026 году отмечается 22 февраля, а 23 февраля начинается Великий пост.

«Современные средства связи совершенно опошлили эту замечательную многовековую традицию… Картинка с текстом о испрашивании прощения, с поздравлением с Прощенным воскресеньем не имеет никакой духовной силы. Это просто картинка, равнозначная картинке, отправляемой на Новый год или на любой другой праздник», – сказал Береговой.

Искреннего прощения нельзя получить, отправив человеку в мессенджере картинку или сообщение, хотя на них можно ответить такой же картинкой или просто поставить лайк, уверен священник, пишет РИА Новости.

«Поэтому хотел бы всех читателей призвать к тому, чтобы не профанировать эту замечательную традицию, не отправлять картинки тем, кого ты не обидел. Тем, кто тебя, может быть, даже и не знает», - заключил он.