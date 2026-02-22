Широкая Масленица с розовыми блинами прошла сегодня в Пушкиногорье

Широкая Масленица прошла сегодня в Пушкинских Горах 22 февраля, сообщила глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

«Утренний снег и ветер не помешали жителям и гостям нашего края прийти на районный стадион, чтобы радостно и весело провести зиму и встретить весну. Наши предки испокон веку на Руси отмечали этот день с размахом, вкусно, дружно, и мы стараемся сохранить заложенные ранее традиции, помня, что финальный день Масленицы - это прощеное воскресение, когда люди просят друг у друга прощение за все обиды, вступая в предстоящий пост с чистым сердцем и добрыми помыслами. Розовые блины, которые Арина Родионовна пекла Александру Пушкину на свекольком соке, стали лейтмотивом сегодняшнего мероприятия. Да и сам Александр Сергеевич стал героем масленичных гуляний», - сказала Оксана Филиппова.

Угощения, хороводы, игры, забавы, песни, катание на лошадях, призы (которые необходимо было снять со столба), сжигание чучела Масленицы - все создавало атмосферу праздничного воскресного дня, и целыми семьями люди пришли, чтобы насладиться семейным отдыхом. Организаторы старались подарить всем присутствующим яркие впечатления, гастрономические удовольствия и позитивные эмоции.

«Друзья, всех с Масленицей! Ярких лучей первого весеннего солнца и душевного тепла!» - заключила глава.