Кинолог Голубев назвал признаки, указывающие на одиночество собаки

Занятость хозяина и редкое общение с собакой могут влиять на состояние животного, однако питомца можно приучить оставаться одному дома, а по определенным признакам понять, что собака страдает от одиночества, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Собаки – социальные существа, и общение с членами семьи, как и с другими сородичами, очень важно для них. Однако это не значит, что нельзя приучить питомца оставаться одному дома. Если правильно наладить режим, давать достаточно нагрузки и внимания, то ваша занятость может не быть помехой. Существуют также определенные признаки, по которым можно понять, что питомец одинок», - сказал Голубев.

Одним из признаков того, что собаке одиноко, он назвал слишком длинный сон. Так, взрослые животные спят долго – по 12-14 часов в день. Если же питомец «перевыполняет» эту норму, причиной может быть то, что ему просто нечем больше заняться и так он коротает свое одиночество. Сопутствующим симптомом Голубев назвал отсутствие особого интереса к играм и внешнему миру.

Постоянное навязчивое вылизывание также может быть следствием одиночества, особенно если собака вылизывает не только себя, но, например, диван или ковёр. Такое поведение, по словам кинолога - простой для собаки способ поднять эндорфины, чтобы заглушить тоску.

Кроме того, очень часто одинокое животное может часами проводить время, глядя в окно, не проявляя при этом особого интереса. Если взгляд питомца расфокусирован, голова опущена на лапы или подоконник, а сам он еле-еле наблюдает за проходящими людьми, животными, но никак особо не реагирует, скорее всего, ему одиноко, обратил внимание Голубев.

Самым привычным для собаки способом заявить о своем присутствии и одиночестве он назвал вой и лай без видимой причины. Это может происходить не только когда питомец один дома, но даже ночью, когда все спят. Президент РКФ предупредил, что, когда собака боится оставаться одна, это приводит не просто к чувству покинутости, но и к сепарационной тревоге, пишет РИА Новости.

Если собака портит вещи, это не попытка с её стороны отомстить или навредить, добавил он, - в большинстве случаев так питомец выплескивает эмоции. Кроме того, когда собака рвёт вещи, которые пахнут хозяином, это позволяет ей чувствовать себя немного ближе к нему.

«Любая собака рада возвращению хозяина. Но если реакция слишком бурная, питомец не может успокоиться, писается от счастья – это тоже одно из проявлений сепарационной тревоги. Собака целый день провела в информационном вакууме», - рассказал Голубев ещё об одном проявлении одиночества у собак.

Он призвал собаководов в случае, если собака показывает хотя бы один из этих симптомов, убедиться, что речь не идёт о проблемах со здоровьем. Если диагностика у ветеринара ничего не выявила, необходимо проанализировать режим дня и убедиться, что питомцу достаточно прогулок и он успевает как следует всё обнюхать на улице. Также важно, чтобы у собаки было безопасное место в доме, «умные игрушки», которыми она может занять себя в одиночестве, а хозяин проводит с ней достаточно времени вместе и не игнорировал её желания.