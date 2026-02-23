Председатель облсовпрофа поздравил жителей Псковской области с Днем защитника Отечества

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский облсовпроф

В своем обращении Игорь Иванов отметил, что 23 февраля является праздником мужества, чести и верности долгу.

«В этот день мы чествуем всех, кто стоит на страже безопасности нашей Родины, и тех, кто своим ежедневным созидательным трудом укрепляет могущество государства», — подчеркнул он.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов также отметил важность текущей ситуации и выразил поддержку участникам специальной военной операции. «Мы с гордостью и тревогой думаем о наших товарищах — членах профсоюзов, которые в эти дни находятся на передовой, с оружием в руках защищая суверенитет и будущее России», — добавил председатель.

Игорь Иванов подчеркнул, что защита Отечества включает не только военные действия, но и труд в тылу. «Сегодня каждый из нас на своем рабочем месте — будь то заводской цех, больница, школа или вспаханное поле — вносит свой неоценимый вклад в общее дело», — отметил он.

Председатель призвал всех помнить о важности добросовестного труда для достижения общей победы. В завершение своего поздравления Иванов пожелал жителям крепкого здоровья, несгибаемой воли и новых профессиональных свершений на благо России.